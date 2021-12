Lewandowski z piłki do polityki? Hoeness nie ma wątpliwości. "Jasne poglądy"

Niemiecki magazyn "Kicker" wręczył Robertowi Lewandowskiemu nagrodę dla Osobowości Roku 2021. "Rzadko zdarza się, by decyzja redakcji, która do tej pory wywoływała gorące dyskusje, była tak jasna. Robert Lewandowski niezmiennie wyróżnia się na światowym poziomie" - przekazali dziennikarze w artykule. "Jeśli moja postawa na boisku i moja praca jest w taki sposób doceniana, to podkreślam, że jestem z tego bardzo dumny. To idealne zakończenie roku" - skomentował Lewandowski.

Uli Hoeness wprost o przyszłości Lewandowskiego. Wróży mu karierę w innej branży. "Jasne poglądy"

Uli Hoeness, honorowy prezes Bayernu Monachium wypowiedział się na łamach "Kickera" o Robercie Lewandowskim, który odebrał nagrodę dla Osobowości Roku w 2021 roku. Hoeness określił Polaka "Gerdem Muellerem obecnych czasów". "Robert swoją grą i bramkami wyznacza nowe standardy. Pamiętam, jak ja jako mały chłopak wzorowałem się na najlepszych napastnikach na świecie. Moim idolem był Gerd Mueller. Teraz dla dzieci takim Gerdem Muellerem jest właśnie Robert Lewandowski" - powiedział.

Niemiec stwierdził, że Robert Lewandowski po zakończeniu kariery piłkarskiej może sporo osiągnąć w innej branży. "Moim zdaniem Lewandowski sprawdziłby się w polityce. Gdyby Robert podążył w tym kierunku, to mógłby zostać nawet premierem. Ma jasne poglądy na życie, a dodatkowo Robert jest osobą, z którą chcą identyfikować się ludzie na całym świecie. Robert jest niezwykle inteligentny" - dodał Hoeness.

Robert Lewandowski obecnie znajduje się w Dubaju wraz z rodziną, gdzie odpoczywa przed drugą częścią sezonu, ale też weźmie udział w debacie wraz z Kylianem Mbappe, piłkarzem PSG. "Sesja rzuci światło na pomysły oraz opinie gwiazd związanych ze światowym futbolem. Czy to w zakresie rozwoju piłkarza od początku do osiągnięcia szczytu, czy też budowania sukcesów drużyny" - poinformowała Rada Sportu w Dubaju.