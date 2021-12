Niemcy zdecydowali: Robert Lewandowski! A taka sytuacja to rzadkość

33-latek otrzymał tę nagrodę nie tylko za dokonania sportowe i pobicie kolejnych rekordów, ale także działania poza boiskiem. Dziennikarze uznali Lewandowskiego Osobowością Roku za jego postawę fair-play, dawanie dobrego przykładu na boisku i poza nim, a także kierowanie się głównie interesem zespołu.

Robert Lewandowski pierwszym Polakiem z tym wyróżnieniem

Robert Lewandowski został dziewiątym przedstawicielem Bayernu Monachium, który otrzymał ten tytuł. Wcześniej zdobywali go Erich Ribbeck (1992), Thomas Helmer (1996), Lothar Matthaus (1999), Oliver Kahn (2001), Michael Ballack (2002), Franck Ribery (2008, 2013), Bastian Schweinsteiger (2010) i Hansi Flick (2020).

W ubiegłym roku tytuł Osobowości Roku powędrował w ręce Hansiego Flicka, który miał za sobą znakomity rok na ławce trenerskiej Bawarczyków. Sięgnął po mistrzostwo Niemiec, puchar Niemiec, a także zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Lewandowski skomentował otrzymanie wyróżnienia

Dziennikarz Tomasz Urban napisał na Twitterze, że dziennikarze "Kickera" nie mieli żadnego problemu z wyborem. "Rzadko kiedy zdarza się u nich w redakcji, by wybór był aż tak jednomyślny" - napisał.

Sam Lewandowski również skomentował otrzymanie tego wyróżnienia. - Sport powinien łączyć, a nie dzielić. W sporcie jak w życiu, fair play powinno być zawsze na pierwszym miejscu - powiedział.

Nagroda dla 33-latek nie jest ponadto żadnym zaskoczeniem dla Uliego Hoenessa. - Osobowość Roberta Lewandowskiego bardzo się rozwinęła. Prezentuje absolutną klasę światową. To, co jest wyjątkowe w Robercie to fakt, że konsekwentnie gra na wysokim poziomie. Jest bardzo mocno związany z naszym klubem i zawsze pozytywnie wyraża się o Bayernie - powiedział.