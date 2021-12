Polski piłkarz ma pretensje do Paulo Sousy. "Chciałbym wiedzieć"

Marcin Kamiński doskonale zaaklimatyzował się w Gelsenkirchen. Środkowy obrońca z miejsca stał się podporą obrony. W kilku meczach piłkarz był też wartością dodaną zespołu w ofensywie, bo w 20 spotkaniach zdobył dwa gole i miał asystę. Piłkarz był jednak regularnie pomijany przez Paulo Sousę, trenera reprezentacji Polski.

Kamiński: Chciałbym tylko wiedzieć...

Co na ten temat sądzi sam Marcin Kamiński? - Reprezentacja? Wiadomo, że jest to wielki zaszczyt i radość, kiedy możesz reprezentować swoje barwy. Chciałbym tylko wiedzieć, jak wygląda sytuacja, czy są aspekty, które mógłbym poprawić, co powinienem robić lepiej, nad czym muszę popracować, aby trener dostrzegł moją grę. Kilka miesięcy temu był kontakt i dowiedziałem się, że jestem w gronie zawodników obserwowanych. Po tym nic więcej się nie wydarzyło - mówi Marcin Kamiński w rozmowie z TVP Sport.

Na początku swojej kadencji Paulo Sousa przeprowadził wideorozmowę z piłkarzami. Z Marcinem Kamińskim selekcjoner jeszcze nigdy nie rozmawiał.

- Nie brałem w niej udziału. Później odezwał się do mnie jeden z trenerów od przygotowania fizycznego. Usłyszałem, że jestem w gronie obserwowanych, ale nie dowiedziałem się niczego więcej. W tym sezonie nie było żadnego kontaktu. Chciałbym coś usłyszeć, ale niczego nie oczekuję. Każdy ma swoje pomysły i sam podejmuje decyzje - mówi 29-letni środkowy obrońca.

Czy Kamiński czuje żal? - Pewnie, że mały niedosyt był. Bardziej chodziło mi o to, że przed powołaniami nie było ze strony sztabu żadnego kontaktu ze mną. Byłem przygotowany, że raczej nie znajdę się na liście - przyznaje. Niewykluczone jednak, że sytuacja nagle się odmieni, jako że według brazylijskich mediów Paulo Sousa odchodzi z reprezentacji Polski, o czym więcej można przeczytać tutaj >>

FC Schalke 04 walczy o powrót do Bundesligi. Po 18. kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli (dwa najlepsze zespoły awansują bezpośrednio, a trzecia gra baraż z 16. drużyną Bundesligi). Schalke 04 ma tyle samo punktów do trzeci Hamburger SV (po 30) i traci pięć punktów do wicelidera - SV Darmstadt 98 i sześć do prowadzącego St. Pauli.