Najlepszy piłkarz świata wybrany. Deklasacja! "Lewandowski przeczy logice"

Ranking The Guardian powstał na podstawie głosów byłych piłkarzy, trenerów oraz dziennikarzy z całego świata. W sumie głos oddało 241 osób z 71 państw. Każdy wybierający przedstawił własną "40" najlepszych piłkarzy.

Lewandowski znów najlepszy!

Robert Lewandowski triumfował w rankingu po raz pierwszy w ubiegłym roku. Wtedy reprezentant Polski i Bayernu Monachium wyprzedził dwie legendy światowej piłki: Argentyńczyka Leo Messiego oraz Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Tuż za podium byli wówczas Belg Kevin De Bruyne oraz Senegalczyk Sadio Mane.

Teraz Lewandowski znów był najlepszy rankingu. Polski napastnik został pierwszym zawodnikiem od 2013 roku, który dwa razy z rzędu okazał się najlepszy. W latach 2012-2013 najlepszy był Leo Messi. Potem triumfowali Cristiano Ronaldo (2014, 2016), Messi (2015, 2017, 2019), Luka Modrić (2018).

W tegorocznej edycji Robert Lewandowski pojawił się na liście wszystkich głosujących. Aż 115 ekspertów widziało Polaka na pierwszym miejscu, co jest deklasacją.

- I nie jest to niespodzianką – jego wyczyny związane ze zdobywaniem bramek nadal przeczą logice. Do połowy grudnia strzelił 66 goli w 57 meczach w klubie i reprezentacji. Pod koniec sezonu 2020-21 zdobył swój siódmy tytuł w Bundeslidze, ale Bayern nie był w stanie powtórzyć triumfu w Lidze Mistrzów, odpadając z PSG. Wymowne jest jednak to, że w dwóch meczach z Francuzami Lewandowski nie grał. Julian Nagelsmann, trener Bayernu mówi: Myślę, że Lewandowski może wiele osiągnąć, również w starszym wieku, ze względu na swoją sylwetkę, styl życia i sposób, w jaki żyje jako piłkarz". Jego przeznaczeniem jest powrót na listę w przyszłym roku, być może trzeci rok z rzędu jako zwycięzca - czytamy w uzasadnieniu "The Guardian".

Drugie miejsce w rankingu zajął identycznie jak przed rokiem gwiazdor PSG i reprezentacji Francji - Leo Messi.

- Dla wielu kluczowym momentem roku dla Messiego jest zwycięstwo w Copa America. Może nawet ważniejszym od sensacyjnej przeprowadzki do PSG czy kontrowersyjnego zwycięstwa w Złotej Piłce. Messi skończył jednak poprzedni sezon jako najlepszy strzelec La Liga, wygrał Puchar Króla i ciągnął nieudolną Barceloną. Usprawiedliwił swoją obecność na podium rankingu. Jego czas w PSG był bardziej wyciszony, choć przerywany momentami magii - czytamy w uzasadnieniu.

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazł się napastnik reprezentacji Egiptu oraz Liverpoolu - Mohamed Salah. - Ostatni sezon był trudny dla Liverpoolu, ale wkład Mohameda Salaha w grę klubu był potężny. Strzelił aż 31 goli, a obecnie jest na dobrej drodze, by powtórzyć ten wynik. Będzie pierwszym piłkarzem Liverpoolu od czasów Iana Rusha z lat 80-tych, który strzeli przynajmniej 20 goli w pięciu kolejnych sezonach - uzasadniono wybór.

Najlepsza "20" rankingu "The Guardian":