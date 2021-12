Niewyobrażalne pieniądze dla Haalanda! Borussia Dortmund robi wszystko

Erling Braut Haaland będzie jednym z najgorętszych zawodników na rynku transferowym latem przyszłego roku. To wszystko za sprawą klauzuli odstępnego w wysokości 75 milionów euro, która wówczas będzie aktywna. Niemiecki oddział "Sky Sports" uważa, że sześć klubów może sprowadzić Haalanda, a do tego grona należy m.in Real Madryt, Liverpool czy Paris Saint-Germain.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Niemcy liczą, kto chce Haalanda. Sześciu zainteresowanych, ale tylko trzech na poważnie?

Borussia walczy o Haalanda. Ogromna podwyżka

Borussia nie ma jednak zamiaru łatwo rozstawać się z Haalandem. Włodarze klubu chcieliby zatrzymać go u siebie, a przekonać go do tego miałaby ogromna podwyżka. Niemiecki "Bild" informuje, że Borussia jest skłonna podwoić wynagrodzenie Haalanda, jeżeli ten nie odejdzie latem z klubu. Aktualnie Norweg zarabia 8 milionów euro rocznie, więc po podwyżce miałby dostawać 16 milionów. Do tego miałby dojść lukratywny kontrakt reklamowy z Pumą, czyli sponsorem technicznym Borussii Dortmund.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Gdyby Haaland rzeczywiście otrzymał taką podwyżkę, to stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem Borussii. Aktualnie na szczycie listy płac znajduje się Marco Reus, który inkasuje rocznie 12 milionów euro. Czy podwyżka przekona Haalanda do pozostania w Borussii? – Jeżeli będzie chciał spróbować czegoś nowego, to w porządku. Niemniej jednak dobrze by było, żeby Erling zastanowił się, czy kolejny rok w Borussii nie byłby dobry dla jego rozwoju – mówi cytowany przez "Bild" szef Borussii, Hans-Joachim Watzke.

Kontrakt Erlinga Brauta Haalanda z Borussią Dortmund jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Norweg zdobył 19 bramek oraz zanotował sześć asyst w 16 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. Aż 13 z 19 trafień miało miejsce w Bundeslidze, dzięki czemu Haaland zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Lepszy wynik mają tylko Robert Lewandowski (19) oraz Patrik Schick (16).

"Haaland zginąłby na boisku". Ekspert odradza transfer, nawet gdyby Lewandowski odszedł do Realu