"Nawet Lewandowskiemu trzeba powiedzieć: to tak nie działa". Były piłkarz Bayernu o zachowaniu Polaka

Chodzi o sprawę frustracji Cuisance'a po tym, jak Lewandowski nie zagrał do niego piłki, a potem sam oddał strzał i nie zdobył bramki w meczu przeciwko VfB Stuttgart w Bundeslidze. Francuz był wściekły na Polaka i mocno gestykulował w jego stronę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jednoznaczne stanowisko ws. Doleżala! "Nie jesteśmy klubem piłkarskim"

Były piłkarz Bayernu ocenił zachowanie Cuisance'a wobec Lewandowskiego. "To nie tak działa"

Markus Babbel, były obrońca Bayernu, został poproszony o ocenę sytuacji pomocnika, który według niemieckich mediów może niedługo opuścić klub z Monachium, dla portalu "ran.de". I piłkarz wcale nie krytykował zachowania Cuisance'a.

Kibice Bayernu wybrali piłkarza miesiąca. Lewandowski został pominięty

- To nie było złe zachowanie, jeśli dobrze przedstawić problem. To sport zespołowy, a ja jestem na lepszej pozycji. On mi nie podaje, ale też nie strzela bramki. Nawet Lewandowskiemu trzeba powiedzieć: to tak nie działa - stwierdził Babbel.

Cuisance w ogniu krytyki. "Taki piłkarz nie ma miejsca w Bayernie"

Krytykuje jednak Cuisance'a za zachowanie, którego piłkarz miał się dopuszczać zgodnie z doniesieniami "Bildu" - choćby rzucaniu koszulką klubową pod swoje nogi w chwilach wściekłości. - Nie jest najjaśniejszą ze świeczek na tej choince. Nie wiem, co go tu sprowadziło - wskazał Babbel.

"Haaland zginąłby na boisku". Ekspert odradza transfer, nawet gdyby Lewandowski odszedł do Realu

- Takie sytuacje to symbol jego charakteru. Nie możesz tak robić, musisz sobie z tym radzić inaczej. Taki piłkarz nie ma miejsca w Bayernie, trzeba być tu szczerym - ocenił za to dla "Bildu" były napastnik monachijczyków, Sandro Wagner. Cuisance to jedyny zawodnik drużyny, który dostał od dziennika ocenę "6" w ocenach za pierwszą połowę sezonu. To najniższa nota w Bayernie.

Lewandowski znany nawet w najbardziej zamkniętym kraju świata. Niezwykłe nagranie

Lewandowski i Cuisance już raz się starli. Bójka na treningu

Zresztą w przeszłości Cuisance miał już na pieńku z piłkarzami Bayernu, w tym nawet właśnie z Lewandowskim. W drugiej połowie 2020 roku Francuz pokłócił się z nim w czasie treningu. Napastnik reprezentacji Polski miał ostro sfaulować Francuza, który przez chwilę leżał na murawie. Hansi Flick wtedy jednak kontynuował sesję bez żadnej przerwy. Gdy Cuisance wstał już z murawy, zaczął krzyczeć i gestykulować w stronę Lewandowskiego, który nie zamierzał nawet zwrócić uwagi na kolegę z zespołu.