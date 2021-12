Mbappe pomógł Lewandowskiemu na gali Złotej Piłki. Tak Polak dogadał się z Messim

Okazuje się, że francuski napastnik pełnił dla Lewandowskiego funkcję tłumacza. Zawodnik Bayernu po przemowie Lionela Messiego i odebraniu przez niego Złotej Piłki tygodnika "France Football" za 2021 rok chciał chwilę z nim porozmawiać, ale pojawił się mały problem.

Lewandowski porozmawiał z Messim dzięki Mbappe. "Znałem tylko kilka słów"

- Zamieniłem z Leo tylko parę słów, bo mój hiszpański nie jest zbyt dobry - wytłumaczył Lewandowski w rozmowie dla "Sport Bild". - Mówiłem Kylianowi po angielsku, on później tłumaczył to dla Leo. To był świetny wieczór - dodał Polak.

Przypomnijmy, że Argentyńczyk pokonał drugiego Lewandowskiego o zaledwie 33 punkty. - Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, "France Football" powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirusa. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu - powiedział Messi, gdy odbierał swoją nagrodę.

Lewandowski dobrze zapamiętał ten moment. - To piękny moment w mojej karierze. Te słowa nie były puste, poruszyły mnie - wskazał Polak. Co ciekawe, na pytanie "Messi, czy Ronaldo?" wskazuje bardziej na Portugalczyka. - To zależy od typu piłkarza, który wolisz, a odpowiedź jest trudna. Szanuję pracę Cristiano, dla Messiego wszystko wygląda łatwo. Myślę, że Cristiano musiał ciężej pracować na swój sukces - wyjaśnił.

Lewandowski rozegrał już ostatni mecz w tym roku - Bayern pokonał w nim Wolfsburg 4:0, a Polak zdobył swoją 69. bramkę w 2021 roku i wyrównał osiągnięcie Cristiano Ronaldo, który dokonał tego w 2013 roku i był to jego najlepszy dorobek strzelecki w karierze.