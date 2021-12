Kibice Bayernu wybrali piłkarza miesiąca. Lewandowski został pominięty

Robert Lewandowski w ubiegłym miesiącu dla Bayernu Monachium pięć spotkań, w których strzelił sześć goli. To jednak nie wystarczyło, aby kibice wybrali go najlepszym piłkarzem listopada. Fani Bawarczyków wskazali, że na wyróżnienie to zasłużył Leroy Sane.

