"Bild" zapytał szefa Bayernu o Haalanda i Lewandowskiego. Zdecydowana odpowiedź

Robert Lewandowski zakończył najlepszy dla siebie rok w karierze. Polak strzelił w 2021 roku 69 goli, wyrównując jednocześnie osiągnięcie Cristiano Ronaldo z 2013 roku. Ostatnią bramkę zdobył w meczu z VfL Wolfsburg, w ostatnim meczu Bundesligi w tym roku kalendarzowym. - Dobry sposób na zakończenie roku. Trening się przydał - napisał Polak pod zdjęciem w mediach społecznościowych.

Gol strzelony przez Lewandowskiego w meczu z Wolfsburgiem pozwolił mu pobić rekord Gerda Muellera z 1972 roku. Niemiec strzelił wtedy 42 gole w Bundeslidze w jednym roku kalendarzowym. Polak ma na swoim koncie o jedno trafienie więcej.

Bayern Monachium chce Lewandowskiego, a nie Haalanda. "Cieszymy się, że go mamy"

W niemieckich mediach wciąż podkreśla się rywalizację Lewandowskiego z Erlingiem Brautem Haalandem. Fenomenalny Norweg bardzo dobrze wszedł do Bundesligi, stając się jednym z najbardziej bramkostrzelnych napastników.

Według spekulacji zainteresowany sprowadzeniem 21-latka ma być właśnie Bayern Monachium. To właśnie zawodnik Borussii miałby zastąpić Lewandowskiego. Wszystkiemu zaprzeczył Herbert Hainer, prezydent Bayernu. - Nie jesteśmy zainteresowani Haalandem, mamy Roberta Lewandowskiego, najlepszego napastnika na świecie - powiedział Hainer w rozmowie z "Bildem".

Wcześniej informowaliśmy, jak władze Bayernu postrzegają Lewandowskiego w klubie. - Bardzo się cieszymy, że mamy go w składzie, ponieważ to on gwarantuje nam kolejne gole. Jest najlepszym napastnikiem na świecie. Byłbym szczęśliwi, gdyby został z nami do końca kariery - powiedział Herbert Hainer o 33-letnim napastniku.

W ostatnich tygodniach media piszą o potencjalnych próbach negocjacji ws. nowego kontraktu Roberta Lewandowskiego. - Bardzo go cenimy, powtarzam mu to na okrągło - dodał Hainer. Robert Lewandowski kończy 2021 rok jako lider klasyfikacji strzelców Bundesligi i wicelider klasyfikacji strzelców w Lidze Mistrzów. Napastnik Bayernu Monachium ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2023 roku.