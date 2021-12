Haaland za Lewandowskiego? Rummenigge zabrał głos: Będę całkowicie szczery

Nazwisko Erlinga Haalanda było jednym z najgorętszych podczas letniego okienka transferowego. Norweski napastnik ostatecznie pozostał w Borussii Dortmund, ale wszystko wskazuje na to, że podczas przyszłorocznego okienka ponownie będzie bardzo łakomym kąskiem dla europejskich potęg.

Nieustanne spekulacje na temat Haalanda

W gronie klubów, które wymieniano w kontekście transferu 21-latka rzecz jasna znajdował się Bayern Monachium. Często twierdzono, że ewentualne przenosiny Haalanda do Monachium mogą być uzależnione od decyzji, jaką w kontekście swojej przyszłości podejmie Robert Lewandowski.

W kolejnych miesiącach wydaje się, że retoryka względem przyszłości Haalanda będzie podobna. O ile Bayern w dalszym ciągu będzie zainteresowany potencjalnym sprowadzeniem Norwega, do skutku mogłoby to dojść tylko w sytuacji, gdy kapitan reprezentacji Polski postanowi zmienić otoczenie. Jak dotąd jednak nic tego nie zapowiada.

Rummenigge chwali Lewandowskiego

Głos na temat potencjalnej przydatności Haalanda w zespole mistrza Niemiec zabrał były prezes klubu Karl-Heinz Rummenigge. - Lewandowski pasuje w stu procentach do tego zespołu pod względem taktycznym. Będę całkowicie szczery, Haaland to wielki talent, świetny zawodnik. Ale nie jestem w przekonany, że jego styl gry pasowałby do Bayernu, tak jak jest to w przypadku Lewandowskiego w tej chwili - powiedział.

Rummenigge stwierdził przy tym, że według niego Bayern, póki co nie musi myśleć o Haalandzie. - Oczywiście jest między nimi różnica wieku i klub musi to wziąć pod uwagę. Dość dobrze wiem jednak, jak przygotowany fizycznie jest Lewandowski. On wciąż może grać na najwyższym poziomie jeszcze przez dwa-trzy lata - dodał.

Robert Lewandowski i Erling Haaland znajdują się w czołówce klasyfikacji strzelców Bundesligi. Polak jest liderem z 19 trafieniami na koncie, natomiast Norweg ma 13 goli i zajmuje trzecie miejsce.