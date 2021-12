Alarm w Szwecji. Jest oficjalny komunikat ws. Emila Forsberga

Postawa RB Lipska w tym sezonie Bundesligi pozostawia wiele do życzenia. Byki zajmują 10. miejsce po 17 rozegranych meczach i tracą sześć punktów do miejsca gwarantującego udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Po pięciu miesiącach z posadą pożegnał się Jesse Marsch, a od 11 grudnia za wyniki Lipska odpowiada Domenico Tedesco. W ostatniej kolejce Lipsk znów zawiódł kibiców, przegrywając 0:2 z Arminią Bielefeld.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski grał w tym klubie, miałby co najmniej jedną Złotą Piłkę"

Kluczowy piłkarz kadry Szwecji wypada z powodu kontuzji. Problemy w barażach?

Emil Forsberg wybiegł w podstawowym składzie Lipska w meczu z Arminią Bielefeld. Pomocnik zakończył spotkanie już w siódmej minucie z powodu problemów z udem, a jego miejsce zajął Tyler Adams. Ostatecznie zespół z Lipska nie był w stanie poradzić sobie z niżej notowanym rywalem i przegrał 0:2 po bramkach Janniego Serry oraz Masayi Okugawy. Po meczu RB Lipsk opublikował oficjalny komunikat ws. sytuacji zdrowotnej Emila Forsberga.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"W meczu Lipska z Arminią Bielefeld Emil Forsberg opuścił boisko w siódmej minucie bez kontaktu z przeciwnikiem. Reprezentant Szwecji skarżył się na ból w udzie. Badanie wykazało uszkodzenie mięśnia lewego uda w okolicy stawu biodrowego. Należy zatem się spodziewać przerwy piłkarza, która może potrwać co najmniej osiem tygodni" - czytamy w komunikacie. Jeśli podejrzenia klubowych lekarzy się potwierdzą, to w najlepszym wypadku Forsberg wróci do gry na mecz z Herthą Berlin (20 lutego).

Reprezentacja Szwecji, której piłkarzem jest Emil Forsberg, może być rywalem reprezentacji Polski w finale baraży w marcu przyszłego roku. Szwedzi zagrają w półfinale z Czechami, natomiast Polskę czeka wyjazdowe spotkanie z Rosją. Ewentualny finał baraży, w przypadku wygranej Polaków, prawdopodobnie odbędzie się na Stadionie Narodowym.