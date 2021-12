Niespodzianka dla Lewandowskiego. Odebrał nagrodę od wyjątkowej osoby. "Zaszczyt"

W piątek Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w 2021 roku. Jego Bayern Monachium pokonał VfL Wolfsburg 4:0, a polskim napastnik ustalił wynik meczu w 87. minucie, popisując się kapitalnym wolejem lewą nogą. Bramka 33-latka sprawiła, że pobił on o jedną bramkę rekord Gerda Mullera, strzelając aż 43 gole w Bundeslidze w całym 2021 roku.

Powoli kończący się rok jest dla Lewandowskiego niezwykle udany. Polak w plebiscycie Złotej Piłki zajął drugie miejsce na najlepszego piłkarza świata przegrywając tylko z Leo Messim, a teraz "Sport Bild" postanowił również nagrodzić Polaka.

Lewandowski został nagrodzony przez "Sport Bild". Wdowa po Gerdzie Muellerze wręczyła mu "wirtualnie" statuetkę

Niemiecka gazeta przyznała mu nagrodę dla "Gwiazdy Roku". Osobą, która wręczyła Lewandowskiemu statuetkę, była wyjątkowa osoba, wdowa po Gerdzie Muellerze, Uschi Mueller. Wszystko odbyło się wirtualnie, a zdjęcie z przekazania nagrody trafiło do mediów społecznościowych.

Lewandowski po wygraniu plebiscytu postanowił zabrać głos. - To dla mnie wielki zaszczyt być tam z tak wielkim nazwiskiem i tak wspaniałą osobowością. Wiem, co to znaczy ustanawiać nieprawdopodobne rekordy. To nie jest łatwe - powiedział Lewandowski w programie "Bilda", nawiązując do legendarnego Gerda Muellera.

- Są pewne rekordy, których za bardzo nie da się pobić. Też nie można za dużo o tym myśleć. To po prostu przyjdzie samo, taki automatyzm - dodał polski napastnik, ale nie wspomniał o jaki rekord może chodzić. Przypomnijmy, że Gerd Mueller jest rekordzistą Bundesligi z 365 bramkami, Lewandowski jest drugi z 296 trafieniami.

Lewandowski wciąż imponuje formą strzelecką. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach ma na koncie już 30 goli oraz 3 asysty dla Bayernu w 25 meczach. Obecny kontrakt Polaka z Bayernem jest ważny do końca czerwca 2023 roku.

Lewandowski jest najlepszym strzelcem w tym sezonie Bundesligi. Ma na koncie 19 goli, o trzy więcej niż Patrik Schick z Bayeru Leverkusen i o sześć więcej niż Erling Haaland z Borussii Dortmund. Przypomnijmy, że w edycji 2020/21 Lewandowski pobił już inny rekord Gerda Muellera, w liczbie goli strzelonych podczas jednego sezonu Bundesligi (41).

Kolejny mecz Bayern z Lewandowskim zagra po przerwie zimowej. 7 stycznia 2022 roku zmierzy się u siebie z Borussią Moenchengladbach.