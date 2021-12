Media: Bayern ogłosił swoje plany transferowe. Jasna deklaracja

Bayern Monachium kończy 2021 rok zwycięstwem 4:0 z Wolfsburgiem i co najmniej sześcioma punktami przewagi nad Borussią Dortmund. Robert Lewandowski dzięki bramce przeciwko Wilkom pobił rekord Gerda Muellera z 1972 roku pod względem goli w jednym roku w Bundeslidze (łącznie Polak ma ich 43), a do tego wyrównał osiągnięcie Cristiano Ronaldo z 2013 roku - Robert Lewandowski strzelił aż 69 goli w tym roku.

Media: Konkretna deklaracja Bayernu Monachium. Nie będzie żadnych transferów

Christian Falk ze "Sport BILDa" poinformował, że Bayern Monachium nie zamierza przeprowadzać żadnych transferów do klubu w trakcie zimowego okna. Mistrzowie Niemiec są otwarci na wypożyczenia oraz transfery definitywne zawodników, którzy dostają mniej szans od Juliana Nagelsmanna. Mowa tutaj o takich piłkarzach, jak Marc Roca, Corentin Tolisso czy Mickael Cuisance, którzy cieszą się zainteresowaniem na rynku.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Bayern Monachium szykuje się do wielkiego transferu latem przyszłego roku. Niewykluczone, że klub ze stolicy Bawarii może wtedy sprowadzić Floriana Neuhausa (Borussia Moenchengladbach), Ridle Baku (Wolfsburg) czy Floriana Wirtza (Bayer Leverkusen). "Nie mam żadnych życzeń, co do transferów zimą. Nie lubię podejmować trudnych decyzji, jestem zadowolony z obecnej kadry" - przekazał Julian Nagelsmann w rozmowie z DAZN. "Nie ma tematu" - dodał Hasan Salihamidzić.

Na ten moment wydaje się, że najważniejszym zadaniem Bayernu Monachium jest przedłużenie kontraktu z Robertem Lewandowskim. Kontrakt reprezentanta Polski z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2023 roku i zawodnik domagałby się przedłużenia umowy o kolejne dwa sezony. Mistrzowie Niemiec zastanawiają się, czy chcą płacić Lewandowskiemu 24 mln euro za sezon, w momencie gdy Polak z końcem kontraktu będzie miał 37 lat.