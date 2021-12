Lewandowski kończy rok z golem! Pobił rekord Muellera, wyrównał najlepszy wynik Ronaldo

Bayern Monachium od początku meczu zdominował rywali. Gra toczyła się praktycznie cały czas na połowie drużyny gości. Efektem był szybko zdobyty gol przez Thomasa Muellera. Dobił on strzał Serge'a Gnabry'ego i w ten sposób uczcił swój jubileusz. Dla Niemca mecz z Wolfsburgiem był występem numer 400 w Bundeslidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Ostatnia szansa Roberta Lewandowskiego! Cristiano Ronaldo drży

Swoje szanse miał Robert Lewandowski, ale nie były to stuprocentowe sytuacje. Polak mógł zdobyć bramkę w podobny sposób, co Mueller, ale po strzale Sane nie zdołał skierować piłki do bramki. Uderzał też głową z około trzech metrów, ale za lekko i piłkę złapał bramkarz.

Swoje szanse mimo miażdżącej niekiedy przewagi Bayernu miał Wolfsburg. A konkretnie Wout Weghorst. Zaledwie minutę po utracie bramki stanął on oko w oko z Neuerem, ale zwycięsko z tego pojedynku wyszedł bramkarz Bayernu. Potem Weghorst wyprzedził obrońcę i próbował dojść do zagranej ze skrzydła piłki, ale w dogodnej sytuacji nie zdołał dobrze trafić w piłkę.

W drugiej połowie obraz gry nie zmieniał się i Bayern podwyższył prowadzenie. W 57. minucie po koronkowo rozegranym rzucie rożnym bramkę głową zdobył Dayot Upamecano, a dwie minuty później cudownym strzałem popisał się Leroy Sane.

Lewandowski próbował, próbował, ale dopiął swego. Rekord pobity

Swojej bramki za nic nie mógł za to zdobyć Lewandowski. W 66. minucie znakomicie piłkę w polu karnym wyłożył mu Gnabry, ale Polak z kilku metrów wyekspediował piłkę w trybuny. 10 minut później kolejna cudowna akcja Bayernu skończyła się tym, że Lewandowski uderzał z woleja, ale jakimś cudem Casteels obronił strzał nogą.

Absolutny niewypał na wylocie z Bayernu Monachium. 10 mln euro

Lewandowski jednak jak zwykle zachowywał czujność, bo wiedział, że może mieć jeszcze w tym meczu jakąś okazję. I tak też się stało. W 88. minucie kapitalne podanie za linię obrony posłał Upamecano, głową piłkę zgrał Musiala, a Lewandowski z woleja ustalił wynik meczu na 4:0!

Tym samym Lewandowski pobił kolejny rekord Gerda Muellera. Polak strzelił 43 gole w Bundeslidze w roku kalendarzowym, o jedną więcej niż legendarny Niemiec. Łącznie we wszystkich rozgrywkach Lewandowski trafił do siatki 69 razy, czyli dokładnie tyle, co Cristiano Ronaldo w 2013 roku, czyli swoim najlepszym sezonie.