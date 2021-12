Lewandowski trafia z każdej pozycji! "Pobił rekord, który jeszcze był do pobicia" [WIDEO]

Robert Lewandowski mógł być sfrustrowany ciągłymi próbami, które nie kończyły bramkami. Napastnik Bayernu Monachium oddał najwięcej strzałów z całej drużyny (6). Najlepsze okazje miał po podaniu Thomasa Muellera, gdy 33-latek oddał strzał głowę, a następnie strzał w 76. minucie z woleja. W obu sytuacjach świetnymi interwencjami popisał się bramkarz Wolfsburga, Koen Casteels.

Robert Lewandowski z kolejnym rekordem w Bundeslidze. Na rekord Cristiano Ronaldo trzeba będzie poczekać do 2022 roku

Na bramkę Roberta Lewandowskiego czekaliśmy do 87. minuty. Wtedy z linii defensywnej piłkę wyprowadzał Dayot Upamecano, obrońca fenomenalnie przerzucił piłkę nad obrońcami, ta trafił na głowę Jamala Musiali, a 18-latek skierował ją do Lewandowskiego. Polak ustawiony na 5. metrze wykończył akcję mocnym strzałem lewą nogą z woleja.

Robert Lewandowski pobił kolejny rekord Bundesligi. W bieżącym roku kalendarzowym strzelił 43 gole, czyli o jednego więcej od Gerda Muellera, który ustanowił rekord (42 bramki) w 1972 roku. Podkreślmy, że mecz z VfL Wolfsburg był ostatnią szansą na zapisanie się w historii. Kolejne spotkanie Bayern Monachium rozegra dopiero 7 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie pamiętajmy, że to 69. gol Roberta Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach. To najlepszy rok w karierze Polaka, jeżeli mówimy o indywidualnych osiągnięciach. Dzięki bramce w piątkowym meczu Lewandowski wyrównał osiągnięcie Cristiano Ronaldo, który zakończył 2013 roku z taką samą liczbą trafień.

- Pobił rekord, który jeszcze był do pobicia. Nie wiem, czy jeszcze jakieś tam są. Fenomenalny rok Roberta. Myślę, że jest świadomy tego, jak chce się prowadzić na boisku, jak i poza nim. To, z jakimi trenerami pracował z Guardiolą, Flickiem i teraz Nagelsmannem pozwala mu stawać się lepszym zawodnikiem. Robert chce też dobić do tych największych: Ronaldo i Messiego, to go na pewno napędza - komplementował 33-latka na antenie Viaplay były kolega z reprezentacji Polski, Łukasz Piszczek.

Robert Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi z 19 golami na koncie. Tuż za nim znajduje się Patrik Schick (Bayer Leverkusen), który ma na swoim koncie 16 trafień, a podium z 13 bramkami zamyka Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)