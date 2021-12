Bayern - Wolfsburg. Robert Lewandowski przebije Ronaldo? Gdzie oglądać mecz? [STREAM]

Bayern Monachium i VfL Wolfsburg otwierają 17. kolejkę Bundesligi. Mecz odbędzie się na Allianz Arena przy pustych trybunach. Piłkarze Juliana Nagelsmanna mają szansę umocnić swoją pozycję lidera tabeli (przewaga 6 pkt na Borussią Dortmund), a Wolfsburg czeka na przełamanie niechlubnej passy. Drużyna przegrała siedem z ośmiu ostatnich spotkań. Jeden mecz zakończył się remisem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Robert Lewandowski przed szansą zapisania się w historii. Bayern Monachium gra z VfL Wolfsburgiem

Robert Lewandowski lubi grać przeciwko VfL Wolfsburgowi, co udowodnił we wrześniu 2015 roku. To właśnie wtedy - również na Allianz Arena - Polak dokonał niemal niemożliwego. Strzelił pięć goli w dziewięć minut. - Ludzie pytają mnie: "co się stało?", a ja odpowiadam: "nie mam pojęcia!". Nie wszystko da się wytłumaczyć. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem podobnej sytuacji - zachwycał się przed laty ówczesny trener Bayernu, Pep Guardiola.

Świetny Stoch, dramat Żyły. Pięciu Polaków w konkursie w Engelbergu

W piątkowym starciu Robert Lewandowski ponownie stanie przed szansą dokonania "niemal niemożliwego". Chodzi o rekord bramkowy w jednym roku kalendarzowym. Aktualnie najlepszy wynik w tej kategorii wypracował Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 69 goli w 2013 roku. Polak ma ich obecnie 68, wystarczą więc dwa trafienia - jak w ostatnim starciu Bayernu z ze Stuttgartem - i wynik będzie lepszy.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Lewandowski zdobył w tym roku 42 bramki w Bundeslidze, co jest wyrównaniem wyniku Gerda Muellera z 1972 roku. Oznacza to więc, że Polak może też przebić rekord legendarnego Niemca. Wystarczy mu do tego jedno trafienie.

Bundesliga. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Bayernu Monachium z VfL Wolfsburg?

Spotkanie 17. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a VfL Wolfsburg odbędzie się w piątek 17 grudnia o godzinie 20:30. Transmisję tego meczu będzie można oglądać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.