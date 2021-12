Ronaldo, strzeż się. Już dziś wielki dzień Lewandowskiego? O której i gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór rozpocznie się 17. kolejka Bundesligi. W pierwszej odsłonie tej serii spotkań Bayern Monachium podejmie na własnej stadionie VfL Wolfsburg. Gospodarze będą chcieli w tym spotkaniu umocnić się na prowadzeniu w tabeli. Goście natomiast będą chcieli przerwać fatalną passę pięciu ligowych spotkań z rzędu bez zwycięstwa.

Spotkania z Wolfsburgiem będą już zawsze wyjątkowe dla Roberta Lewandowskiego. W końcu to właśnie w spotkaniu z tym rywalem i to również na Allianz Arenie Polak dokonał prawie niemożliwego i strzelił pięć bramek w dziewięć minut! Miało to miejsce dokładnie 22 września 2015 roku, a tak relacjonował tamte wydarzenia ówczesny trener Bawarczyków Pep Guardiola:

- Ludzie pytają mnie: "co się stało?", a ja odpowiadam: "nie mam pojęcia!". Nie wszystko da się wytłumaczyć. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem podobnej sytuacji - ani jako piłkarz, ani jako trener. Pięć goli w dziewięć minut... Od pewnego czasu Robert jest gwiazdą nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie - mówił wtedy Guardiola.

Tym razem Lewandowski będzie chciał również dokonać czegoś wyjątkowego. Piątkowe spotkanie będzie idealnym momentem na przebicie wyniku Crisitiano Ronaldo z 2013 roku, który w tamtym roku kalendarzowym zaliczył 69 trafień. Polak ma ich na ten moment 68.

Oprócz tego napastnika Bayernu może poprawić wynik w bramkach strzelonych w jednym roku kalendarzowym w Bundeslidze. W poprzednim ligowym spotkaniu z VfB Stuttgart Polak wyrównał wynik Gerda Muellera z 1972 roku, kiedy to Niemiec zaliczył 42 trafienia.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Bayernu Monachium z VfL Wolfsburg?

Spotkanie 17. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a VfL Wolfsburg odbędzie się w piątek 17 grudnia o godzinie 20:30. Transmisję tego meczu będzie można oglądać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.