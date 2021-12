Dziwne zachowanie Lewandowskiego. Trener Bayernu reaguje. "On jest człowiekiem"

Rozegrany we wtorek mecz stał niemal w całości pod dyktando mistrzów Niemiec. Dwa gole do swojego ligowego dorobku dołożył Robert Lewandowski, jednak w obu przypadkach wyraźnie było widać, że Polak nie cieszył się ze strzelenia bramki. Gołym okiem było widać, że z jakiegoś powodu nie cieszyło go wpisanie się na listę strzelców.

Nagelsmann skomentował zachowanie Lewandowskiego

Sporo wskazywało na to, że powodem braku radości Lewandowskiego był fakt, że wcześniej nie otrzymywał zbyt wielu podań od kolegów z zespołu. Na temat całej sytuacji został zapytany Julian Nagelsmann, który odniósł się do tego podczas konferencji prasowej przed piątkowym starciem z Wolfsburgiem.

- "Lewy" jest niesamowicie ambitny i chce mieć każdą piłkę. Lubię, gdy mówi to, co myśli. Zawsze wymieniamy się informacjami. Z Gnabrym i Comanem mamy więcej zawodników, którzy strzelają bramki i wiemy, że na Lewandowskim zawsze możemy polegać. To normalne, że są momenty, kiedy zawodnik nie jest w pełni zadowolony - skomentował.

Nagelsmann ocenia grę Bayernu

Komentując grę zespołu mistrza Niemiec Nagelsmann zwrócił również uwagę na fakt, że Bawarczycy grają bardzo podobnie jak w ubiegłym sezonie. Menedżer Bayernu wspomniał przy tym, że w jego opinii Lewandowski poczynił spory postęp.

- Obrońcy koncentrują się na nim. Próbujemy angażować go w decydujące pojedynki i karmić dośrodkowaniami. Ważne, że to on zdobywa gole. Porównałem statystyki z zeszłego roku. Większość z nich poszła w górę. Ale on jest człowiekiem, a ludzie bywają nieszczęśliwi - dodał Nagelsmann.

W ostatniej kolejce Bundesligi w 2021 roku Bayern Monachium zagra na własnym stadionie z VfL Wolfsburg. Starcie to zaplanowano na piątek 17 grudnia.