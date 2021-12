Lewandowski nie dogadał się jeszcze z Bayernem. Niemcy piszą o transferze za 60 mln

Robert Lewandowski wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. Kontrakt reprezentanta Polski z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2023 roku i zawodnik domagałby się przedłużenia umowy o kolejne dwa sezony. Za interesy Roberta Lewandowskiego odpowiada Pini Zahavi, który już nie był w stanie dojść do porozumienia z Bawarczykami ws. nowej umowy dla Davida Alaby, w efekcie czego defensor odszedł bez odstępnego do Realu Madryt.

Media: Robert Lewandowski może odejść latem 2022 roku. Transfer Haalanda do Bayernu nie jest wykluczony

Niemiecka gazeta "Sport BILD" informuje, że Robert Lewandowski może odejść z Bayernu Monachium po zakończeniu sezonu 2021/2022. Obie strony deklarują chęć dalszej współpracy, natomiast wciąż nie udało się znaleźć porozumienia. Mistrzowie Niemiec zastanawiają się, czy chcą płacić Lewandowskiemu 24 mln euro za sezon, który w ostatnim roku kontraktu miałby 37 lat. Do tego Bayern musi doliczyć prowizję dla Piniego Zahaviego, który latem zeszłego roku chciał wytransferować napastnika do Chelsea. Wtedy jednak monachijczycy nie byli chętni do negocjacji.

Jeśli nie uda się dojść do porozumienia do lata przyszłego roku, to odejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu nie będzie wykluczone. "Sport BILD" uważa, że w takiej sytuacji obecny lider Bundesligi może sprzedać kapitana biało-czerwonych za około 60 mln euro. Transfer Lewandowskiego do PSG lub jednego z klubów Premier League mógłby zwiększyć jego szanse na zdobycie Złotej Piłki. Zespół ze stolicy Bawarii miałby przeznaczyć tę kwotę na Erlinga Brauta Haalanda, który w umowie z Borussią Dortmund ma mieć wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 75 mln euro.

Na ten moment Bayern Monachium planuje sprzedaż takich zawodników, jak Corentin Tolisso, Bouna Sarr, Marc Roca czy Mickael Cuisance. Poza Bayernem sytuację Erlinga Brauta Haalanda obserwują takie kluby, jak FC Barcelona, Manchester United czy Real Madryt.