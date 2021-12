Transfer Lewandowskiego rozpocznie efekt domina. Hiszpanie piszą o trzech opcjach

Według dziennika "AS" letnie okienko transferowe w 2022 roku będzie podporządkowane działaniom jednego klubu. To Real Madryt ma poukładać to, jak będą wyglądały także transfery innych klubów. Te będą im się tylko podporządkowywać.

Największy znak zapytania to kwestia zakontraktowania napastnika przez klub zarządzany przez Florentino Pereza. Oczywiście, jak wiadomo od wielu miesięcy, celem Hiszpanów jest sprowadzenie na Santiago Bernabeu Kyliana Mbappe z PSG. Perez jest jednak przygotowany zarówno na wariant, w którym nie udałoby mu się zgarnąć Francuza, jak i ten, w którym pozyskałby do niego jeszcze jedno wzmocnienie ataku.

Trzy opcje dla Realu Madryt. Wśród nich Robert Lewandowski

O jakich zawodników chodzi? "AS" wskazuje i porównuje trzy opcje: Roberta Lewandowskiego, Erlinga Brauta Haalanda i Harry'ego Kane'a. Jak piszą dziennikarze, "Polak wraca na tę scenę jeszcze jednego lata", odnosząc się do plotek o jego transferze do Realu już w poprzednich sezonach. "Był na radarze klubu już wcześniej, ale jego korzenie w Bayernie i Bundeslidze sprawiały, że był to transfer niemalże niemożliwy do zrealizowania" - czytamy.

Według hiszpańskich dziennikarzy Lewandowski w przyszłym sezonie jest gotowy opuścić Monachium i taki kierunek miał wskazać swojemu agentowi, Piniemu Zahaviemu. "Odejście do Madrytu miałoby być priorytetem. Ten zamiar Lewandowskiego przychodzi jednak w najgorszym momencie: przy świetnej formie Karima Benzemy i 33 latach na karku Roberta" - ocenia "AS".

Haaland z największymi szansami. Decyzja Realu ma wpłynąć na największe ruchy transferowe w Europie

Z pozostałej dwójki jeszcze mniejsze szanse od Lewandowskiego wydaje się mieć Harry Kane, o którym niewiele się mówi w Hiszpanii, a dodatkowo większe zainteresowanie budzi wśród angielskich klubów. Erling Braut Haaland byłby zatem najlepszą opcją. "Sportowo i ekonomicznie" - zaznacza "AS". "Ale tutaj potrzeba byłoby zgody piłkarza na to, że w takim kierunku ma pójść jego rozwój. Real miałby jednak kilku rywali. Haaland i jego agent, Mino Raiola już ograniczyli ją do czterech wielkich klubów: poza Realem także Barcelony, Bayernu i Manchesteru City" - opisują.

"Real ma w rękach rozpoczęcie efektu domino, który wpłynie na decyzje w całej Europie. Dotyczące tej trójki, ale też innych świetnych napastników. Manchester United, Manchester City, czy Paris Saint Germain też będą miały wszystkie trzy opcje na stole. Czeka nas opera mydlana, która sprawi, że następne okno transferowe będzie najciekawszym od lat" - twierdzą Hiszpanie.