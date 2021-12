Niemcy zwrócili uwagę na zachowanie Lewandowskiego. Dziwne reakcje [WIDEO]

Robert Lewandowski strzelił dwa gole w wygranym 5:0 spotkaniu Bayernu Monachium z VfB Stuttgart, ale niemieckie media zainteresowało to, co robił Polak po zdobyciu obu bramek w tym meczu. Czy jest się o co martwić?

