Lewandowski może pobić rekord Muellera! I Cristiano Ronaldo! Ostatnia szansa

Bayern Monachium pokonał VfB Stuttgart 5:0 w pierwszym meczu 16. kolejki Bundesligi. Trzy gole zdobył Serge Gnabry, a dwa trafienia dołożył Robert Lewandowski. Polak w pierwszej połowie był niewidoczny i długo czekał na swoją okazję, ale udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców.

W 69. minucie Lewandowski otrzymał znakomite podanie od Gnabry'ego, wszedł przed obrońcę i ładną podcinką pokonał bramkarza Stuttgartu. Był to 17. gol Lewandowskiego w tym sezonie i 67. w tym roku kalendarzowym. Dodatkowo, był to gol numer 1000 polskiego zawodnika w Bundeslidze. Zaledwie trzy minuty później Lewandowski ponownie wpisał się na listę strzelców. I ponownie asystował mu Serge Gnabry. Polak dobrze wyprzedził obrońcę i z bliska wpakował piłkę do siatki. To był 42. gol Lewandowskiego w Bundeslidze w tym roku kalendarzowym. Tym samym napastnik Bayernu wyrównał rekord Gerda Muellera.

Do pobicia Lewandowskiemu został jeszcze jeden rekord. Aktualnie Polak ma na koncie 68. goli w tym roku kalendarzowym. Brakuje mu więc tylko jednego trafienia do Cristiano Ronaldo, który w swoim najlepszym roku (2013) strzelił 69 bramek. Nie do pobicia wydaje się za to rekord Leo Messiego, który rok wcześniej strzelił aż 91 bramek.

Lewandowski jest najlepszym strzelcem w tym sezonie Bundesligi. Ma na koncie 18 goli, o cztery więcej niż Patrik Schick z Bayeru Leverkusen i o siedem więcej niż Erling Haaland z Borussii Dortmund.

Bayern pewnie przewodzi w tabeli Bundesligi. Aktualnie Bawarczycy mają dziewięć punktów przewagi nad drugą Borussią, która swój mecz zagra w środę w ostatnim w tabeli Furth. W następnej kolejce monachijczycy zagrają z Wolfsburgiem. Będzie to ich ostatni mecz ligowy w tym roku.