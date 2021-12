Popis Lewandowskiego w Bundeslidze! Ależ gole! Historyczne trafienia

Początek meczu był dosyć chaotyczny. Miało to związek głównie z tym, że boisko w Stuttgarcie było fatalnie przygotowane i wyglądało jak zaorane. Dodatkowo Bayern wystąpił w nieco eksperymentalnym ustawieniu w środku pomocy i widać było, że nie wszystko w drużynie gości funkcjonuje tak jak należy.

Efektem tego była mała liczba dogodnych sytuacji na zdobycie gola. Bayern co prawda oddawał dużo strzałów na bramkę, ale były to uderzenia albo w sam środek bramki, albo niecelne, albo zablokowane. Kilka razy próbował Serge Gnabry, a najlepszą okazję miał w 19. minucie. Niemiec dostał dobre podanie od Pavarda i wyszedł sam na sam z bramkarzem Stuttgartu. Gnabry próbował lobować golkipera, ale ten zdołał trącić piłkę ręką. Gnabry zaraz potem próbował dobijać, ale druga próba była już nieudana.

Wszystko zagrało jak trzeba w 40. minucie. Fatalne ustawienie w środku pola piłkarzy Stuttgartu wykorzystał Leroy Sane, który wszedł na boisko w pierwszej połowie za kontuzjowanego Comana. Sane popędził w kierunku bramki, oddał piłkę Gnabry'emu, a ten technicznym, mierzonym strzałem pokonał Muellera.

Swoje okazje miał też Stuttgart. Najpierw w 25. minucie błędu w rozegraniu Bayernu nie wykorzystał Omar Marmoush. Egipcjanin wpadł w pole karne gości, ale w dogodnej sytuacji strzelił obok bramki. Na sam koniec pierwszej połowy znakomitą szansę miał również Philipp Forster. Miał piłkę na 15. metrze i tylko bramkarza przed sobą, ale zdecydował się jeszcze raz przełożyć obrońcę i jego strzał został ostatecznie zablokowany.

Niewiele dobrego po pierwszej połowie można było powiedzieć o Robercie Lewandowskim. Miał on tylko jedną dobrą okazję, kiedy po podaniu Muellera strzelił z 16. metra, ale lekko i prosto w bramkarza. Polak wyglądał na podirytowanego i widać było, że nie podoba mu się murawa na stadionie w Stuttgarcie.

Demolka w pięć minut. Bayern rozbił VfB Stuttgart

Druga część meczu zaczęła się od ataków Stuttgartu. Znowu zabrakło finalizacji. Najbliżej był Forster, ale po jego strzale piłkę spokojnie złapał Manuel Neuer. Nieskuteczność gospodarzy zemściła się w 54. minucie. Piłkę po stracie Stuttgartu na własnej połowie dostał Serge Gnabry, który w polu karnym łatwo przełożył obrońcę i umieścił piłkę w bramce obok bramkarza.

Od tamtej pory mecz się wyrównał, ale w ciągu pięciu minut Bayern całkowicie zdemolował rywala. Najpierw, w 69. minucie Robert Lewandowski piękną podcinką zdobył swoją 17. bramkę w sezonie i 67. w tym roku kalendarzowym. Dodatkowo był to 1000 gol polskiego zawodnika w historii Bundesligi. Zaledwie trzy minuty później Polak zdobył swojego drugiego gola w tym meczu. Tym razem był to też 42. gol w tym roku kalendarzowym w Bundeslidze, co stanowiło wyrównanie wyniku Gerda Muellera. W 74. minucie natomiast hat-tricka skompletował Serge Gnabry i było już 5:0 dla Bayernu. Takim wynikiem ostatecznie zakończyło się to spotkanie.

