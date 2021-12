Gwiazda rywala Bayernu Monachium mówi o Lewandowskim. Niezwykle celnie

Karim Adeyemi jest obecnie najbardziej pożądanym zawodnikiem młodego pokolenia na rynku transferowym. O jego zatrudnienie walczą największe kluby w Europie i kwestią czasu wydaje się jego pożegnanie z Salzburgiem.

19-latek zachwyca w tym sezonie niezwykle wysoką dyspozycją. Jak do tej pory Adeyemi zanotował już 18 trafień w 28 spotkaniach rozegranym dla Salzburga, a do tego dorzucił jeszcze cztery asysty. Strzela nie tylko w lidze austriackiej, ale także w Lidze Mistrzów. Poważnie przyczynił się właśnie do awansu swojej drużyny do fazy pucharowej tych rozgrywek.

Karim Adeyemi najlepszym zawodnikiem do lat 21. Miał mocną konkurencję

Popisy boiskowe Karima Adeyemiego nie umknęły uwadze nie tylko skautów największych klubów w Europie, ale także dziennikarzom. Włoski magazyn "Tuttosport" wręczył w poniedziałek 19-latkowi nagrodę dla najlepszego zawodnika do lat 21 w Europie. Pomimo niezwykłego talentu wybór Niemca był dość sporym zaskoczeniem, ponieważ pokonał on w tym plebiscycie takie gwiazdy jak Mason Greenwood czy Jude Bellingham, którzy sprawdzili się już na najwyższym europejskim poziomie.

Po odebraniu nagrody Adeyemi wypowiedział się przed kamerami Sky Sports na temat swoich dwóch największych idoli. - Lewandowski i Haaland należą do największych, inspirują mnie do bycia lepszym - przyznał 19-latek. Zawodnik Red Bulla z pierwszym z wymienionych przez siebie piłkarzy spotka się już w lutym, ponieważ Salzburg zagra wtedy z Bayernem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Gra z Bayernem zawsze wywołuje sporo emocji, zwłaszcza w Lidze Mistrzów - przyznał.

W poniedziałek magazyn "Tuttosport" docenił również właśnie Roberta Lewandowskiego. Polak sięgnął po główną nagrodę na gali - Golden Player. Było to już drugie z rzędu tego typu wyróżnienie dla napastnika Bayernu. - Dziękuję jury za docenienie moich osiągnięć. Jestem zaszczycony. Wiem, że na tym poziomie mogę grać jeszcze przez kilka lat. Dla mnie wiek nie ma znaczenia - powiedział Lewandowski, który nie mógł być obecny na gali, więc połączył się jedynie internetowo ze swojego domu w Monachium.