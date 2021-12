Lewandowski przed szansą na historyczny rekord. Gdzie obejrzeć Stuttgart - Bayern?

To nie będzie łatwy mecz dla VfB Stuttgart, który w tym sezonie nie radzi sobie najlepiej. Drużyna znajduje się tuż nad strefą spadkową Bundesligi, a przegrana we wtorkowym meczu z liderem tabeli, Bayernem Monachium może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację klubu. Stuttgart posiada nad Augsburgiem tylko jeden punkt przewagi. Dodajmy, że drużyna z Rafałem Gikiewiczem w składzie w środę zagra z RB Lipsk.

VfB Stuttgart nie wygląda aż tak źle na własnym stadionie, bo w meczach, gdy jest gospodarzem poprawił nieco wyniki. W ostatnich trzech meczach bilans to dwie wygrane i jeden remis. Nie ma to jednak porównania do bezpośredniej rywalizacji z Bayernem Monachium. Nawet będąc gospodarzem Stuttgart przegrał wszystkie mecze od października 2009 roku. Przed 12 laty udało się wywalczyć remis 0:0.

W ciągu ostatnich trzech lat grać przeciwko Stuttgartowi polubił też Robert Lewandowski. W czterech meczach Polak strzelił sześć goli. To będzie dla niego szansa na podwyższenie swojego dorobku bramkowego i ucieczka przed goniącym go w klasyfikacji strzelcem Patrikiem Schickiem. Napastnik Bayernu ma dwa gole przewagi nad Czechem.

Lewandowski nie tylko śrubuje własny rekord, ale wciąż ma szansę przebić osiągnięcie Cristiano Ronaldo. W 2013 roku Portugalczyk strzelił 69 goli - to był jego najlepszy rok w karierze. Bayern rozegra do końca rozgrywek dwa mecze (Stuttgart, Wolfsburg w Bundeslidze), wydaje się, że przebicie wyczynu Ronaldo jest realne do osiągnięcia. Obecnie Polak ma na swoim koncie 66 trafień.

VfB Stuttgart - Bayern Monachium. Gdzie i o której obejrzeć mecz Bundesligi?

Spotkanie VfB Stuttgart z Bayernem Monachium odbędzie się we wtorek 14 grudnia o godz. 18:30. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć w serwisie Viaplay. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.