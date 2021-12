Lewandowski walczy o prestiżową nagrodę. Ale faworyt jest inny. Pięć mln głosów

Robert Lewandowski nie zdobył "Złotej Piłki" za rok 2021, ale wciąż ma szanse na inne prestiżowe wyróżnienia za kończące się 12 miesięcy. Polak zwyciężył w plebiscycie "Golden Player" organizowany przez włoski Tuttosport. Włosi uznali, że to właśnie Lewandowski był najlepszym piłkarzem świata w 2021 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji jest także jednym z faworytów do nagrody dla najlepszego piłkarza świata wg FIFA - "Fifa The Best", którą już zdobył także w 2020 roku. Gala FIFA odbędzie się 17 stycznia 2022 roku w Zurychu. Ale to jeszcze nie wszystko.

"GlobeSoccer Awards": Lewandowski w szóstce finalistów

Robert Lewandowski znalazł się także w gronie sześciu finalistów do zdobycia jednej z nagród na gali "GlobeSoccer Awards", którą odbędzie się 27 grudnia w Dubaju. Również tę nagrodę napastnik Bayernu otrzymał za 2020 rok, a teraz postara się ją obronić.

Lewandowski komentuje wielkie wyróżnienie. "To nie jest pocieszenie"

W gronie finalistów do nagrody dla najlepszego piłkarza świata w kończącym się roku znaleźli się także Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Leo Messi, Mohamed Salah oraz Karim Benzema. Jest to efekt głosowania kibiców, którzy oddali aż 5 milionów głosów na swoich faworytów.

Także w finale w głosowaniu mogą wziąć udział kibice. Póki co, ich faworytem jest Salah, który zdobył aż 29 procent głosów. Lewandowski, póki co jest ostatni, ale warto zaznaczyć, że będą tu się liczyły nie tylko głosy fanów, ale też znakomitego jury, w którym znajdują się m.in. Iker Casillas, Luis Figo czy Francesco Totti. Głosować na Roberta Lewandowskiego można pod tym linkiem.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl: