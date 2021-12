Raiola prostuje swoje słowa o Haalandzie. "Trafi do jednego z 15 klubów"

Manchester City, Bayern Monachium, FC Barcelona i Real Madryt - takie kluby w kontekście przyszłości Erlinga Haalanda wymienił niedawno agent zawodnika, Mino Raiola. Jeden z najpotężniejszych menedżerów na świecie powiedział o tym w rozmowie z telewizją Sport1.

Teraz, w rozmowie z dziennikiem "AS", Raiola wytłumaczył te słowa, wyjaśniając, że jeszcze żadne rozmowy nie zostały rozpoczęte, a zawodnik być może zostanie w Borussii Dortmund na jeszcze jeden sezon.

Raiola wyjaśnia przyszłość Haalanda

- Cztery kluby, które wymieniłem odnośnie przyszłości Haalanda, były tylko przykładem, aby powiedzieć, że kiedy opuści Borussię Dortmund, trafi do jednego z 15 najlepszych klubów w Europie - powiedział Raiola.

I dodał: - W tej chwili Erling jest skupiony tylko na piłce nożnej, na tym, aby mieć dobry sezon z Borussią, tak jak to zrobił w zeszłym sezonie. Nie ma żadnych negocjacji z żadnym klubem. I powtórzę to, co już mówiłem - nie jest pewne, że odejdzie z Borussii tego lata, może się to stać również rok później.

Haaland trafił do Borussii Dortmund w styczniu 2020 roku i od razu stał się jednym z najlepszych napastników na świecie. Norweg zachwyca skutecznością, czym przykuł uwagę najlepszych klubów. Już minionego lata zawodnikiem bardzo mocno interesowała się Chelsea, jednak do transakcji nie doszło, bo niemiecki klub zażądał za Haalanda ogromnych pieniędzy.

W obecnym sezonie Norweg rozegrał 14 meczów, w których strzelił 17 goli i miał pięć asyst. Piłkarz wyceniany jest na około 100 milionów euro.

