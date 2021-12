Media: Bayern znalazł następcę Comana. Hitowy transfer z Barcelony

Prezesi Bayernu Monachium wciąż nie wiedzą, czy Kingsley Coman podpisze nową umowę z klubem. Obecna wygasa po zakończeniu sezonu 2022/2023. Jeśli Francuz nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu, to być może po zakończeniu tego sezonu zostanie sprzedany. W tym sezonie Coman zagrał w 16 meczach, zdobył pięć bramek i miał dwie asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Lewandowski nie jest już trenerem Termaliki. Klub ma już następcę

Dembele trafi do Bayernu?

Wiadomo już, kto jest na liście życzeń prezesów Bayernu, by zastąpić Comana. Według informacji niemieckiego dziennika "Bild" do drużyny z Monachium może trafić Ousmane Demebele. Francuz jest jednym z przykładów niegospodarności poprzedniego zarządu klubu. Na Dembele wydano około 105 milionów euro, ale nie spełnił on pokładanych w nim oczekiwań. Przez większość czasu spędzonego na Camp Nou zmagał się z kontuzjami. W sumie od 2017 roku rozegrał dla katalońskiego klubu 124 mecze, w których zdobył 30 bramek i miał 21 asyst.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl



Co ciekawe, Dembele już raz był na liście życzeń Bayernu. W 2016 roku zdecydował się jednak na transfer do Borussii Dortmund, a kilkanaście miesięcy później do Barcelony.

Bayern może mieć jednak sporą konkurencję, by pozyskać Dembele. Francuz wzbudza bowiem duże zainteresowanie, zwłaszcza angielskich klubów. Nieoficjalnie mówiło się o zainteresowaniu nim takich klubów jak Chelsea czy Newcastle.

Legia Warszawa po 16 godzinach wydała oświadczenie w sprawie ataku na piłkarzy

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: