Mueller może niedługo zakończyć karierę. Ważne słowa trenera. "Dbamy o niego"

Bayern Monachium przegrywał 0:1 z FSV Mainz po 22 minutach gry po bramce Karima Onisiwo. Po golu zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna zyskiwał przewagę, ale w pierwszej połowie nie zdołał pokonać bramkarza Mainz. Ostatecznie mistrzowie Niemiec uciekli spod topora dzięki trafieniom Kingsleya Comana oraz Jamala Musiali. Bayern powiększył przewagę nad Borussią Dortmund do sześciu punktów po remisie BVB z Vfl Bochum (1:1).

Julian Nagelsmann chwali Thomasa Muellera i mówi o końcu kariery. "Może to zrobić do czterech lat"

Bayern Monachium musiał sporo się namęczyć, ale ostatecznie wygrał 2:1 z Mainz w 15. kolejce Bundesligi. Tym samym Thomas Mueller wygrał 291. mecz w roli zawodnika Bawarczyków, dzięki czemu zrównał się z Manfredem Kaltzem pod względem zwycięstw w jednym klubie. Pomocnik nie ukrywał jednak złości po zakończeniu spotkania. "W pierwszej połowie sami utrudnialiśmy sobie zadanie, zawsze takie mecze mogą się zdarzyć. Mainz przygotowywało się pod nas cały tydzień i byli gotowi na nasze zmiany pozycji" - powiedział.

Thomas Mueller nie zaliczył gola lub asysty w lidze po raz pierwszy od 17 października, ale zadowolony z jego dyspozycji był Julian Nagelsmann. "Thomas to ważny zawodnik dla Bayernu. Gdy trybuny są puste, dostaje specjalne zadania i zawsze chce wygrać walkę o piłkę. Czasem nawet chce zrobić zbyt wiele. Thomas może jednak zakończyć karierę w przeciągu od dwóch do czterech lat. Dbamy o to, żeby miał przerwy w grze, co nie zawsze jest odpowiednio odbierane przez kibiców" - stwierdził szkoleniowiec.

Thomas Mueller zagrał we wszystkich spotkaniach Bayernu Monachium i ma na koncie siedem bramek oraz 15 asyst. Jego kontrakt z ekipą z Bawarii jest ważny do końca czerwca 2023 roku.

