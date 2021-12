Jak Silva nie trafił do pustej bramki?! Absolutne pudło sezonu w Bundeslidze [WIDEO]

Fatalne jak na możliwości RB Lipsk wyniki sprawiły, że przed kilkoma dniami z posadą trenera pożegnał się Jesse Marsch. Niedługo później klub poinformował, że jego następcą zostanie Domenico Tedesco, który w przeszłości prowadził między innymi Schalke 04 czy Spartaka Moskwa.

Udany debiut Domenico Tedesco

W starciu z Borussią Moenchengladbach piłkarze z Lipska mieli wyraźną przewagę, czego najlepszym dowodem było dwubramkowe prowadzenie do przerwy. W 21. minucie wynik otworzył Josko Gvardiol, a 12 minut później na 2:0 podwyższył Andre Silva. Goście niewiele zrobili, aby odwrócić wynik spotkania.

Przez długi czas drugiej połowy rezultat nie ulegał zmianie, aż do 88. minuty, kiedy to gola kontaktowego strzelił Ramy Bensebaini. Ostatnie słowo, a właściwie słowa należały do RB Lipsk - w doliczonym czasie gry dwa trafienia dołożyli Christopher Nkunku i Benjamin Henrichs. Mecz zakończył się wysoką wygraną gospodarzy 4:1.

Fatalne pudło Andre Silvy

Wynik mógł, a nawet powinien być wyższy. W 52. minucie Andre Silva stanął przed kapitalną okazją. Portugalczyk otrzymał piłkę na 16 metrze i miał przed sobą pustą bramkę. Zamiast oddać spokojny strzał po ziemi, niepotrzebnie podniósł futbolówkę, która ostatecznie trafiła w poprzeczkę.

Dzięki temu zwycięstwu RB Lipsk przesunęło się o cztery pozycje w górę tabeli Bundesligi i obecnie z dorobkiem 21 "oczek" plasuje się na siódmej lokacie. Borussia Moenchengladbach z kolei zanotowała trzecią porażkę z rzędu, przez co z 18 punktami na koncie zajmuje dopiero 13. miejsce.