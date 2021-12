Wielka wpadka Borussii Dortmund! Powiększa się strata do Bayernu [WIDEO]

W poprzedniej kolejce Borussia Dortmund straciła punkty w Der Klasiker. Po niezwykle emocjonującym starciu i dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego Bawarczycy wygrali 3:2. W sobotę drużyna prowadzona przez Marco Rose mogła poprawić nastroje kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Bayern uciekł spod topora. Niewidoczny Lewandowski biegał wściekły

Przewaga BVB i gol do szatni Bochum

Od pierwszego gwizdka Borussia miała wyraźną przewagę. W początkowych fragmentach meczu przed świetnymi okazjami do strzelenia gola stanęli Jude Bellingham i Marco Reus. Przed upływem pierwszych dwóch kwadransów znakomitą szansę miał również Erling Haaland, ale jego uderzenie obronił bramkarz gospodarzy.

Choć pierwsza połowa należała do BVB, do szatni z prowadzeniem schodzili zawodnicy VfL Bochum. We własnym polu karnym przewinił Gregor Kobel, przez co arbiter nie miał innego wyjścia, jak podyktować rzut karny dla gospodarzy. Z jedenastu metrów nie pomylił się Sebastian Polter.

Gol Brandta na wagę remisu

Przewaga gości po przerwie była niezaprzeczalna, jednak pech nie odstępował Borussii nawet na krok. W 54. minucie Marius Wolf skierował piłkę do siatki, ale po analizie VAR sędzia nie uznał gola z uwagi na pozycję spaloną. W kolejnych minutach napór gości nie ustawał, ale przez długi czas nie dawało to żadnych korzyści.

W międzyczasie na boisku pojawili się Julian Brandt i Thorgan Hazard. To właśnie pierwszy z nich w 85. minucie doprowadził do remisu. Ofensywny pomocnik skorzystał z podania od Erlinga Haalanda i ładnym strzałem wpisał się na listę strzelców. Na nic więcej Borussię w tym meczu nie było już jednak stać.

Klub Bundesligi idzie pod prąd. Złe wiadomości dla niezaszczepionych piłkarzy. "Nie wyjdziemy"

Po 15 rozegranych spotkaniach Borussia Dortmund z dorobkiem 31 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli Bundesligi. Prowadzący Bayern Monachium ma sześć oczek przewagi. VfL Bochum z kolei ma 20 "oczek" i zajmuje 10. miejsce.