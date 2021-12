Lewandowski przed szansą na kolejny rekord. Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayernu? [TRANSMISJA]

W środę Bayern Monachium pokonał FC Barcelonę 3:0 w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bramki w tym spotkaniu zdobyli Thomas Mueller, Leroy Sane i Jamal Musiala. Robert Lewandowski tym razem nie trafił, ale zaliczył asystę przy jednym z trafień. To zwycięstwo nie zmieniło natomiast nic w kontekście awansu do fazy pucharowej. Mistrzowie Niemiec awans z pierwszego miejsca mieli zapewniony już wcześniej.

Już w sobotę natomiast Bayern Monachium wróci na swoje krajowe podwórko. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmann podejmie na własnym stadionie FSV Mainz w spotkaniu 15. kolejki Bundesligi. Bawarczycy będą oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu, choć nie będzie on łatwy. Zespół z Moguncji radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze i cały czas jest w walce o awans do europejskich pucharów. Podopieczni trenera Juliana Kohfeldta w poprzedniej kolejce pewnie pokonali VfL Wolfsburg 3:0.

Sobotni mecz będzie także idealną okazją dla Roberta Lewandowskiego na pobicie kolejnego rekordu Gerda Muellera. Tym razem chodzi o bramki strzelone w Bundeslidze w jednym roku. Legendarny niemiecki napastnik w 1972 roku 42 takie trafienia. Polak natomiast w tej chwili ma ich 40 (16 wiosną i 14 jesienią), więc może przynajmniej wyrównać ten wynik już w meczu z Mainz. Jeżeli mu się to nie uda, to zostały mu jeszcze dwie okazje, ponieważ do końca roku Bayern zmierzy się jeszcze z VfB Stuttgart i VfL Wolfsburg.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern - Mainz?

Spotkanie 15. kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a FSV Mainz odbędzie się w sobotę 11 grudnia. Rozpoczęcie tego meczu zaplanowane jest na godzinę 15:30. Transmisję będzie można śledzić tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay.