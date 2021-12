Prezes Bayern składa jasną deklarację. Trwa urabianie Lewandowskiego

Kontrakt Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Na razie nie wiadomo jednak, czy Polak wypełni umowę w całości i czy zakończy karierę w bawarskim klubie. Już zeszłego lata mistrzowie Niemiec otrzymali ofertę za Lewandowskiego z Chelsea i chociaż ją odrzucili, to polski napastnik był otwarty na przenosiny do innego klubu.

Niemieckie media informowały, że Lewandowski nie jest w pełni szczęśliwy w Bayernie. Polakowi miały się nie podobać m.in. plotki łączące jego klub z transferem Erlinga Haalanda i jednoczesny brak postępów w negocjacjach ws. nowego kontraktu. Teraz jednak sporo wskazuje na to, że mistrzowie Niemiec wzięli się do roboty i rozpoczęli urabianie Lewandowskiego, żeby przedłużył kontrakt.

Prezes Bayernu chwali Lewandowskiego

Świadczyć o tym mogą słowa prezesa Bayernu, Herberta Hainera, który otwarcie zapowiedział, że chce, by Polak grał w klubie jeszcze przez kilka lat. - Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Robert zakończył u nas karierę. Często to powtarzam. Wszyscy w Bayernie doceniamy Roberta ponad miarę - powiedział.

Hainer skomentował też wyniki zeszłotygodniowej gali Złotej Piłki, na której Lewandowski musiał uznać wyższość Lionela Messiego. - Byliśmy bardzo rozczarowani. Robert zasłużył na zwycięstwo. Myślę, że dobrym pomysłem jest przyznanie mu nagrody za 2020 rok. Pascal Ferre wziął pod uwagę tę sugestię. Życzymy sobie, żeby temat się rozwinął - dodał Hainer.

Lewandowski w obecnym sezonie kontynuuje znakomitą i skuteczną grę. W tych rozgrywkach Polak zagrał w 21 meczach, w których strzelił 27 goli. Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi, a Bayern prowadzi w ligowej tabeli z czterema punktami przewagi nad Borussią Dortmund.