Hiszpanie zapytali rodaka z Bayernu o transfer Lewandowskiego i Złotą Piłkę. "Dla mnie to jasne"

W poniedziałek niemiecki dziennik "Abendzeitung" poinformował, że działacze Bayernu są gotowi do przedłużenia umowy z polskim napastnikiem. Ich obecność na gali Złotej Piłki miała być wyrazem uznania dla Polaka. Zdaniem dziennikarzy klub jest już gotów, by przedłużyć umowę z Lewandowskim do 2025 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Piłkarz Bayernu o sytuacji Lewandowskiego: Zawsze będą plotki

O sytuację Lewandowskiego pytanych jest coraz więcej osób związanych z Bayernem. Hiszpański pomocnik Marc Roca nie odgrywa w drużynie wielkiej roli, ale o przyszłości Polaka i tak się wypowiedział. — Zawsze będą się pojawiały plotki. Dla mnie to jasne, że Lewandowski jest szczęśliwy w Bayernie i wciąż chce tu być — wskazał piłkarz w wypowiedzi dla dziennika "AS".

Agent zaskoczył słowami ws. Lewandowskiego. Mocne zarzuty wobec ekspertów "France Football"

"Lewandowski dał dużo Bayernowi. Naprawdę zasługiwał na Złotą Piłkę"

Roca skomentował też sprawę Złotej Piłki, która ostatecznie nie trafiła do napastnika Bayernu. — Nie jestem jednym z tych, którzy powiedzą, że to nie fair, czy właśnie fair, bo to wyniki głosowania. Ale myśleliśmy, że może wygrać — wskazał Hiszpan. — Naprawdę na to zasługiwał. Mówimy o tym, kim jest Lewandowski, o jego karierze. A dał dużo Bayernowi — dodał.

Lewandowski wyjaśnia słowa o Messim z rozmowy z Borkiem. "Nie chciałem"

W środę Lewandowskiego czeka mecz zamykający fazę grupową Ligi Mistrzów dla Bayernu. Monachijczycy zagrają przeciwko FC Barcelonie i jeśli wygrają, zakończą tę część rozgrywek z kompletem osiemnastu punktów i sześciu zwycięstw. Początek meczu o 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Burza w Niemczech po klasyku Borussia - Bayern. Skandaliczne słowa gwiazdy BVB