Lewandowski ucieka Haalandowi, ale goni go kosmiczny Schick

Bayern Monachium wygrał 3:2 z Borussią Dortmund w Der Klassikerze. Dwie bramki w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Polak rozpoczął strzelanie w dziewiątej minucie, w drugiej połowie dołożył także trafienie z rzutu karnego.

W tym momencie Lewandowski ma na koncie 16 goli w 14 spotkaniach i przewodzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Dzięki dwóm trafieniom w sobotnim spotkaniu Polak pobił rekord w liczbie goli strzelonych w tych rozgrywkach w meczach wyjazdowych. 33-latek ma już 117 trafień: o jedno więcej od legendarnego niemieckiego napastnika Klausa Fischera.

Dodatkowo napastnik Bayernu uciekł Erlingowi Haalandowi, który uchodzi za jego największego rywala w walce o koronę króla strzelców. Norweg zdobył tylko jedną bramkę w tym spotkaniu i ma ich na koncie 11. Taki dorobek udało mu się zgromadzić w zaledwie ośmiu spotkaniach, co oznacza, że trafia do siatki co 58 minut. Dla porównania Lewandowski strzela co 74 minuty. Ta korzystna dla napastnika BVB statystyka nie jest jednak brana pod uwagę w klasyfikacji strzelców.

Lewandowski stracił natomiast przewagę względem Patrika Schicka z Bayeru Leverkusen. W sobotę Czech popisał się kosmicznym wyczynem, gdyż w wygranym 7:1 meczu z Greuther Fuerth zdobył cztery bramki. Co więcej, potrzebował na to zaledwie 27 minut. Schick ma w tym momencie 12 goli na koncie.

Klasyfikacja strzelców Bundesligi [stan na 4 grudnia 2021]:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 16 goli Patrik Schick (Bayer Leverkusen) - 12 goli Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 11 goli Taiwo Awoniyi (Union Berling) - 9 goli Anthony Modeste (FC Koeln) - 8 goli

W następnej kolejce Bayern Monachium zagra 11 grudnia z FSV Mainz u siebie.