Ferrari Roberta Lewandowskiego jest na sprzedaż za horrendalną cenę

Na serwisie eBay pojawiła się aukcja samochodu Ferrari 488 Spider. Co najciekawsze, ten egzemplarz, w przeszłości należał do Roberta Lewandowskiego (przynajmniej tak twierdzi autor aukcji) i specjalnie dla reprezentanta Polski został skonfigurowany. Aukcja zakończy się 10 grudnia, a cena już teraz jest bardzo wysoka. Nie ma jednak wątpliwości, że jeszcze znacznie urośnie.

Samochód, który pojawił się na aukcji, został wyprodukowany w 2018 roku .To białe Ferrari 488 Spider z otwieranym dachem. Dzięki jednostce 3,9 litra z doładowaniem do 100 km/h rozpędza się w czasie ok. 3 s, a do 200 km/h w czasie 8,7 s. Moc maksymalna to 670 KM, a maksymalna prędkość to 330 km/h.

Samochód nie był zbyt dużo używany. Jego przebieg to zaledwie około 6 tys. km. Według dokumentacji, jego pierwszym właścicielem był Robert Lewandowski. Obecny właściciel, na obejrzenie samochodu, zaprasza do Gdyni.

Ile kosztuje byłe Ferrari Roberta Lewandowskiego?

W tym momencie za Ferrari, które należało do Roberta Lewandowskiego, zalicytowano ponad 130 tys. euro. Nie ma jednak wątpliwości, że cena będzie dużo, dużo wyższa. Ten model samochodu, zwykle kosztuje co najmniej milion złotych (a więc ponad 200 tys. Euro), a w tym przypadku dochodzi jeszcze wartość "sentymentalna" ze względu na byłego właściciela.

Wyróżnikiem tego modelu Ferrari jest to, że ma czarne pasy znajdujące się na karoserii oraz małe tablice rejestracyjne. Sprzedający twierdzi, że są to dokładnie te same numery, z którymi jeździł Robert Lewandowski, a w dokumentach widnieje nazwisko pierwszego właściciela.

Robert Lewandowski i jego samochody

Robert Lewandowski znany jest z tego, że ma słabość do szybkich samochodów. Kiedyś na trening Bayernu Monachium podjechał czerwonym kabrioletem Porsche 911 Speedster za 1,3 mln złotych. Na Instagramie kapitan naszej reprezentacji chwalił się innym cackiem. Bentleyem Continentalem GT Speed Convertible, którego wartość sięga nawet 1,5 mln złotych, a ceny auta zaczynają się od 930 tysięcy złotych.

Z kolei na jedno z zeszłorocznych zgrupowań reprezentacji Polski Robert Lewandowski dotarł luksusowym samochodem, wartym niemal milion złotych modelem Mercedesa AMG G 63. Jego silnik 4.0 V8 generuje moc aż 585 koni mechanicznych. Samochód dużo spala - około 30 litrów na 100 kilometrów w czasie jazdy w mieście.