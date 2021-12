Pizarro porównał Haalanda z Lewandowskim. Wskazał, w czym Norweg zyska przewagę

Bayern Monachium zagra w Dortmundzie w szlagierowym spotkaniu z Borussią w Bundeslidze. Sobotni mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ w tabeli między obiema drużynami jest zaledwie jeden punkt różnicy na korzyść mistrza Niemiec.

Przed rozpoczęciem Der Klassikera głos na łamach "Super Expressu" zabrał były piłkarz bawarskiego zespołu, Claudio Pizarro, który zakończył karierę 7 lipca 2020 roku. Jego ostatnim klubem był Werder Brema. W samej Bundeslidze strzelił aż 197 goli w 490 meczach.

Pizarro porównał Haalanda z Lewandowskim. "Robert ma nieco lepszą technikę, ale Erling może nadrobić to swoją siłą"

Peruwiańczyk przyznał, że Erling Haaland w przyszłości może być jeszcze lepszy od Roberta Lewandowskiego. - Niewykluczone. Wiele zależy od tego, czy będzie zdrowy. A także od tego, do czego będzie dążył, gdzie będzie grał. Jego umiejętności są niesamowite. Również siła, mentalność. Może Robert ma nieco lepszą technikę, ale Erling może nadrobić to swoją siłą. Zobaczymy, co pokażą najbliższe sezony. Może być naprawdę genialnym piłkarzem i strzelcem - podkreślił Pizarro.

W dalszej części rozmowy były napastnik Bayernu skomentował wyniki plebiscytu Złotej Piłki za 2021 roku, w którym Lewandowski zajął drugie miejsce, przegrywając zaledwie o 33 punkty z Leo Messim. - Byłem trochę rozczarowany. Liczyłem, że Złotą Piłkę dostanie Robert, bo na to zasługuje. Nie możemy umniejszać talentu Messiego i tego, jak wartościowym jest zawodnikiem, ale moim zdaniem na nagrodę zasługiwał Robert. Może za rok! - zakończył Peruwiańczyk.

Lewandowski w obecnym sezonie ligowym ma koncie już 14 bramek w trzynastu meczach, a Haaland cztery mniej, jednak Norweg zagrał tylko w siedmiu spotkaniach, ponieważ musiał pauzować z powodu kontuzji biodra.

Mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium odbędzie się w sobotę 4 grudnia o godz. 18:30. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.