Media: Robert Lewandowski może trafić do giganta! Propozycja już padła

Pojawiają się kolejne spekulacje dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego. - Z pewnością tak jest, że Pini Zahavi zaoferował Lewandowskiego Chelsea i Granowskiej (przedstawiciel zarządu klubu). To ruch, które może obejmować przejście Wernera do Bayernu" - poinformował angielski dziennikarz, Ian McGarry w podcaście "The Transfer Window".

3 Fot. Efrem Lukatsky / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl