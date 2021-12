Lewandowski znów trenuje z Bayernem. Niemcy komentują jego zachowanie

Robert Lewandowski zdobył nagrodę dla najlepszego strzelca 2021 roku podczas poniedziałkowej gali Złotej Piłki w paryskim Theatre du Chatelet. W najważniejszym plebiscycie kapitan reprezentacji Polski uzyskał 580 głosów i przegrał tylko z Leo Messim, zawodnikiem Paris Saint-Germain, który miał 33 głosy więcej od Lewandowskiego. "Każda nagroda to coś niezwykłego. To część życia. Nagroda za coś, co robisz każdego dnia. Taki wieczór to wyjątkowy moment, a nagroda jest specjalna i warto tu być" - mówił Lewandowski podczas gali.

Robert Lewandowski znów trenuje z Bayernem Monachium. "Wyglądał na bardziej zmotywowanego"

Robert Lewandowski wrócił do treningów z Bayernem Monachium po poniedziałkowej gali Złotej Piłki w Paryżu. Zachowanie oraz aktywność Polaka na treningu pilnie obserwowali dziennikarze gazety "Bild". Lewandowski pojawił się jako pierwszy na środowym treningu, a podczas wspólnej gry z Niklasem Suele, Josipem Stanisiciem oraz Serge'em Gnabrym zdawał się być w dobrym humorze i często śmiał się z kolegami. Później napastnik chwilę porozmawiał z trenerem Julianem Nagelsmannem.

"Nie było u Lewandowskiego widać cienia frustracji. Raczej wydawał się być bardziej zmotywowany. Po treningu z drużyną Lewandowski odbył 20-minutowy trening strzelecki. Sven Ulreich zazwyczaj nie miał szans" - pisze "Bild". Robert Lewandowski nie pojawił się na wtorkowym treningu za zgodą Juliana Nagelsmanna, który dał mu wolne.

Bayern Monachium zagra w najbliższej kolejce z Borussią Dortmund. "Dla nich porażka Lewandowskiego nie jest dobrym znakiem. Polak z pewnością będzie chciał z siebie wyrzucić złotą frustrację" - dodaje niemiecka gazeta. Lewandowski jak dotąd zagrał 24 mecze przeciwko BVB, w których zdobył 24 bramki oraz zanotował trzy asysty. Mecz odbędzie się w sobotę 4 grudnia o godzinie 18:30. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.