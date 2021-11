- Tutaj nie trzeba szukać żadnych kontrargumentów. Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie - powiedział najpierw Julian Nagelsmann, cytowany przez Viaplay. To było zaraz po sobotnim meczu z Arminią, wygranym przez Bayern 1:0 po golu Leroya Sane. - Robert dziś nie zdobył bramki, ale jestem przekonany, że w nadchodzących tygodniach zdobędzie ich jeszcze bardzo wiele - dodał szkoleniowiec Bayernu.

"Lewandowski musi zdobyć Złotą Piłkę i tyle"

Nagelsmann zdradził, że leci z Polakiem do Paryża na poniedziałkową galę Złotej Piłki. - Mam nadzieję, że wrócimy z trofeum. Żaden inny piłkarz nie zasługuje na to bardziej. Oprócz chciwości zdobywania bramek Robert ma też niesamowity stosunek do tego sportu. On cały czas pracuje, rozwija się i wspiera drużynę. Zawsze jest zaangażowany w 100 proc. - podkreślał trener Bayernu na konferencji prasowej, gdzie dalej chwalił Lewandowskiego.

Zresztą nie był jedyny, bo w pomeczowej rozmowie to samo robił Thomas Mueller. - Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Lewandowski musi zdobyć Złotą Piłkę i tyle. Kropka. Nie widzę innego piłkarza, który w pojedynkę byłby ostatnio tak dobry jak on. Oczywiście: ludzie w Hiszpanii powiedzą, że Karim Benzema też dobrze sobie radził. Ale Lewy w zeszłym sezonie wygrał z nami wszystko, co było do wygrania. Wtedy Złota Piłka została anulowana. Ale on poszedł dalej. W kolejnym sezonie złamał niebywały rekord zdobytych bramek w Bundeslidze. I teraz też się nie zatrzymuje. Moim zdaniem musi to wygrać - powiedział Mueller w rozmowie ze Sky.

Gala Złotej Piłki już w poniedziałek w Paryżu. Po niej Lewandowskiego czeka kilka dni oddechu, bo przed nimi i Bayernem tydzień bez Ligi Mistrzów. Kolejne spotkanie zespół Nagelsmanna zagra dopiero w weekend - w Dortmundzie. To będzie Der Klassiker, czyli mecz Bayernu z Borussią, która w tabeli do mistrza Niemiec traci tylko punkt. Początek spotkania w sobotę o 18.30.