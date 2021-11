Haaland strzelił gola, wskazał palcem w trybuny, a tam... Wymowny gest kibica [WIDEO]

Erling Haaland jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. O Norwega zabiegają najwięksi giganci europejskiej piłki i już od dłuższego czasu spekuluje się, jaki będzie kolejny przystanek w karierze młodego napastnika.

Obecny sezon Haaland rozpoczął w wielkim stylu i już od pierwszego meczu Borussii Dortmund ciągnął drużynę na swoich plecach. Niestety w połowie października przytrafiła mu się kontuzja mięśniowa, która wykluczyła go z gry na ponad miesiąc. Do momentu odniesienia kontuzji jednak Norweg miał niesamowite statystyki, bo w zaledwie 10 rozegranych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 13 bramek i zaliczył trzy asysty.

W sobotę jednak Haaland po dość długiej przerwie wrócił na boisko i od razu wrócił do strzelania. Napastnik pojawił się na boisku w 73. minucie i zaliczył prawdziwie atomowe wejście, bo już po zaledwie ośmiu minutach gry zdobył bramkę, która ustaliła wynik na 3:1 dla gości.

Po Norwegu było widać, jak bardzo cieszył się ze zdobycia pierwszej bramki od ponad miesiąca. Nie wszystkim jednak spodobał się wielki powrót Haalanda do strzelania. Kamery uchwyciły moment, w którym cieszący się napastnik wskazuje w geście radości palcem na trybuny kibiców Wolfsburga. Jedna z kibicek drużyny gospodarzy postanowiła mu odpowiedzieć w dość wymowny sposób.