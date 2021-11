"W końcu się doczekał". Tym razem nie Lewandowski. Jedyny gol w meczu Bayernu

- W sobotę spotkamy się z najbardziej wybieganą drużyną w całej Bundeslidze, która średnio pokonuje 120,4 km na mecz. Oprócz tego dużo pracuje, walczy. Do tego gra bardzo głęboko i zwarcie w obronie. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni do gry z takimi rywalami. Wiemy, jak sobie z nimi radzić - przekonywał trener Bayernu Julian Nagelsmann przed sobotnim meczem z Arminią Bielefeld.

Łatwiej wymienić, kto w Bayernie nie próbował

Bayern, który przed tygodniem niespodziewanie przegrał 1:2 z Augsburgiem, w sobotę stracił pierwsze miejsce w tabeli po tym, jak Borussia Dortmund pokonała 3:1 VfL Wolsfburg. Mógł je odzyskać, gdyby pokonał Arminię. No i pokonał, ale nie bez problemów, bo rywal faktycznie - jak wspominał Nagelsmann - był wybiegany i skoncentrowany w obronie. A do tego miał w bramce dobrze dysponowanego Stefana Ortegę.

Thomas Mueller, Leroy Sane, Alphonso Davies, Robert Lewandowski, Kingsley Coman. Do przerwy łatwiej chyba wymienić piłkarzy Bayernu, którzy nie próbowali strzelać na bramkę Ortegi. Problem w tym, że te wszystkie próby nie przekładały się na tę najważniejszą statystykę, czyli na bramki.

Bayern wraca na pierwsze miejsce w tabeli. Cudowny gol

Druga połowa mogła zacząć się od bramki. A nawet powinna. Już w 46. minucie, kiedy Sane dostał fantastyczne podanie z głębi pola, ale w sytuacji sam na sam z Ortegą uderzył obok słupka. To była najlepsza okazja Bayernu. A później długo - choć mistrz Niemiec cały czas przeważał i oddawał kolejne strzały - wcale od razu nie przyszły lepsze. Aż do 71. minuty, kiedy Mueller dograł do Sane, a ten przymierzył lewą nogą sprzed pola karnego pod poprzeczkę. - No to w końcu się doczekał - komentatorzy Viaplay chwalili Sane, którego bramka dała Bayernowi zwycięstwo z Arminią.

Teraz zespół Lewandowskiego czeka tydzień bez Ligi Mistrzów. Kolejne spotkanie zespół Nagelsmanna zagra dopiero w weekend, w Dortmundzie. To będzie Der Klassiker, czyli mecz Bayernu z Borussią, która w tabeli do mistrza Niemiec traci tylko punkt. Początek spotkania w sobotę o 18.30.