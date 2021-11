Borek aż nie dowierzał. Fatalny błąd Polaków w Bundeslidze. "Niewyobrażalne" [WIDEO]

- Było widać to niezdecydowanie, czy to on [Gumny] ma zabrać tę piłkę, czy zostawić mu [Gikiewiczowi]. Gumny widział, że ta piłka też troszkę zwolniła i nie wpadłaby do szesnastki, dlatego zdecydował się zabrać ją sam, co bardzo dobrze wykorzystał napastnik, który strzelił do pustej bramki - analizował tę sytuację w studio Viaplay były reprezentant Polski Łukasz Piszczek.

Gumny był wściekły. "Co ja najlepszego zrobiłem"

- To jest niewyobrażalne. Za darmo oddany gol rywalowi - nie dowierzał Mateusz Borek komentujący to spotkanie w Viaplay. Ale nie dowierzał też sam Robert Gumny. - Co ja najlepszego zrobiłem - zdawało się, że wrzasnął - poprzedzając tę wypowiedź przekleństwem. Gumny był wściekły po sytuacji z 40. minuty, kiedy jego niezdecydowanie wraz z Rafałem Gikiewiczem - który widząc sytuację, wybiegł z bramki, ale zatrzymał się tuż przed końcem pola karnego - wykorzystał Marco Richter.

- Gumny w ogóle nie widział tego zawodnika za plecami. Był przekonany, że będzie mógł zabrać się z piłką do boku i ją wyprowadzić - Piszczek dalej próbował tłumaczyć błąd Gumnego, który w sobotę poza sytuacją z 40. minuty rozegrał całkiem dobre spotkanie jako stoper w czteroosobowym bloku obronnym Augsuburga.

Hertha, gdzie cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Krzysztof Piątek (w drugiej połowie na boisku pojawił się posiadający polskie i niemieckie obywatelstwo Dennis Jastrzembski), od 40. minuty prowadziła 1:0. Kiedy wydawało się, że dowiezie skromne prowadzenie do końca, straciła gola w ostatniej akcji meczu - w 97. minucie, kiedy do wyrównania doprowadził rezerwowy Michael Gregoritsch.

Augsburg po zeszłotygodniowej sensacyjnej wygranej z Bayernem Monachium (2:1) w czwartek zremisował czwarty mecz w tym sezonie. Po 13. kolejce jest szesnasty, czyli cały czas zajmuje miejsce w strefie barażowej, z której mógłby się wydostać, gdyby w sobotę w Berlinie pokonał Herthę. W następnej kolejce zespół Gikiewicza i Gumnego zagra u siebie z VfL Bochum (4 grudnia, godz. 15.30). Rywalem Herthy na wyjeździe będzie VfB Stuttgart (5 grudnia, 15.30).