Sensacyjne doniesienia ws. Złotej Piłki! "Rozczarowanie Lewandowskiego się spotęguje"

Coraz bliżej gali "France Football", podczas której wręczona zostanie Złota Piłka dla najlepszego piłkarza na świecie w 2021 roku. Wielką szansę na nagrodę ma Robert Lewandowski. Polak przypomniał o sobie w meczu z Dynamem Kijów, gdzie zdobył przepiękną bramkę. Lewandowski może zostać pierwszym Polakiem, który sięgnie po tę nagrodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Ktoś próbuje to Lewandowskiemu wmówić. To jest absurd

Rozczarowanie Lewandowskiego się spotęguje

Według informacji hiszpańskiego dziennikarza Josepa Pedrerola Robert Lewandowski zajmie trzecie miejsce w głosowaniu "Złotej Piłki". Drugie miejsce dla Karima Benzema z Realu Madryt, a wygra Lionel Messi z PSG.

- Robert Lewandowski wyglądał na dobrze przygotowanego do zdobycia nagrody w zeszłym roku, zanim została odwołana z powodu pandemii koronawirusa, a później przyznał, że czuł, że wygrałby ją. To rozczarowanie teraz się spotęguje, jak zostanie ujawniony wynik tegorocznej gali - pisze brytyjski dziennik "Daily Star" powołując się na informacje Josepa Pedrerola.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Dziennikarze uważają, że Karim Benzema ma za sobą świetny sezon, ale jego liczby nie dorównują znakomitym statystykom Roberta Lewandowskiego. Polak w tym roku strzelił 64 gole, a Karim Benzema - 34. Dodają również, że Messi w PSG nie ma tej formy, co w Barcelonie, ale wygrał swoje pierwsze międzynarodowe trofeum - Copa America.

"Daily Star" w artykule przypomina też cytaty Lewandowskiego z wywiadu dla hiszpańskiego prestiżowego dziennika "Marca" w październiku tego roku.

- Dałbym sobie Złotą Piłkę. Wygraliśmy wszystko, co było do wygrania i byłem najlepszym strzelcem w każdych rozgrywkach. Każdy inny zawodnik na mojej pozycji to otrzymał. Możliwość zdobycia Złotej Piłki w tym roku wiele dla mnie znaczy, napawa mnie dumą. Jeśli spojrzeć na wszystko, co osiągnąłem, nie tylko w tym roku, w zeszłym roku kiedy odwołali ceremonię, zdobyłem wiele tytułów, strzeliłem wiele bramek. Każdy może zobaczyć, co zrobiłem i robię wciąż dalej. Moje osiągnięcia mówią same za siebie - mówił wówczas Robert Lewandowski.

Marek Papszun reaguje na ofertę Dariusza Mioduskiego

Reprezentant Polski strzelił już 64 gole w 2021 roku i został trzecim piłkarzem w historii, który zdobył co najmniej 60 bramek w przeciągu jednego roku kalendarzowego. Swój dorobek w tym sezonie w Bundeslidze, gdzie jest obecnie najskuteczniejszym zawodnikiem (14 goli) będzie mógł powiększyć już w sobotę. Wtedy Bayern Monachium podejmie przedostatnią drużynę tabeli - Arminię Bielefeld. Początek meczu o godz. 18.30.