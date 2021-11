Lewandowski już blisko Ronaldo. Gdzie i o której obejrzeć mecz Bayernu? [TRANSMISJA]

W środku tygodnia drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna ponownie pokazała klasę w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Niemiec wygrali w trudnych warunkach 2:1 z Dynamem Kijów, odnosząc piąte zwycięstwo w grupie. W lidze z kolei zmierzą się z Arminią Bielefeld. Gdzie i o której godzinie oglądać?

Bayern Monachium - Arminia Bielefeld. Forma obu drużyn

W poprzedniej kolejce Bundesligi doszło do jednej z większych niespodzianek w tym sezonie. Bayern Monachium przegrał na wyjeździe 1:2 z Augsburgiem, który nawet mimo tego zwycięstwa nie wydostał się ze strefy spadkowej. Jedyną bramkę dla Bawarczyków strzelił niezawodny Robert Lewandowski.

Sobotni rywal mistrzów Niemiec, czyli Arminia Bielefeld zajmuje na ten moment przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. 6 listopada zespół odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na wyjeździe 1:0 VfB Stuttgart. Do pierwszego bezpiecznego miejsca traci z kolei cztery "oczka".

Bayern Monachium - Arminia Bielefeld. Gdzie i o której oglądać?

Starcia obu drużyn w poprzednim sezonie obfitowały w dużą liczbę bramek. Jesienią Bayern wygrał na wyjeździe 4:1 (dwa trafienia Lewandowskiego), natomiast w lutym tego roku na Allianz Arena padł remis 3:3 (jeden gol Lewandowskiego).

Sobotni mecz z Arminią będzie dla Lewandowskiego okazją do zbliżenia się do wyczynu Cristiano Ronaldo, jeśli chodzi o liczbę goli w roku kalendarzowym. Rekord Portugalczyka wynosi 69 bramek. Polak ma obecnie 64 trafienia, a w 2021 roku Bayern rozegra jeszcze sześć meczów. Absolutnym rekordzistą jest Leo Messi, który w 2012 roku strzelił 91 goli, co na ten moment wydaje się granicą nie do przebicia.

Pojedynek w 13. kolejce Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium i Arminią Bielefeld rozpocznie się w sobotę 27 listopada o godzinie 18:30. Mecz będzie transmitowany na platformie Viaplay. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.