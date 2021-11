Oliver Kahn nie ma żadnych wątpliwości ws. Roberta Lewandowskiego

Coraz bliżej gali "France Football", podczas której wręczona zostanie Złota Piłka dla najlepszego piłkarza na świecie w 2021 roku. Wielką szansę na nagrodę ma Robert Lewandowski. Polak przypomniał o sobie w meczu z Dynamem Kijów, gdzie zdobył przepiękną bramkę. Lewandowski może zostać pierwszym Polakiem, który sięgnie po tę nagrodę.

"Nikt nie zasługuje na to jak Lewandowski"

Kilka dni temu swój udział w gali, zaplanowanej na poniedziałek, 29 listopada, zapowiedzieli trener Julian Nagelsmann oraz dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Pojedzie tam również Oliver Kahn, prezes Bayernu. Jest on przekonany, że po nagrodę powinien sięgnąć Robert Lewandowski.

- Robert potrzebował tylko 29 meczów, aby strzelić 41 goli. Dzięki temu ustanowił rekord, który nigdy nie zostanie pobity. Chyba że sam to zrobi. Robert jest najlepszym napastnikiem na świecie. Byłbym głęboko rozczarowany, gdyby Lewandowski nie wygrał Złotej Piłki. Nikt nie zasługuje na to jak on - przyznaje Oliver Kahn.

To nie pierwszy raz, kiedy prezes Bayernu Monachium chwali reprezentanta Polski. Dwa miesiące temu mówił nawet, że Lewandowski i Bayern to połączenie idealne. - W futbolu decydują bramki, a Polak je gwarantuje i to w bardzo dużej liczbie. Dlatego jego udział w sukcesach drużyny jest tak duży. Robert wie, że w Bayernie od zawsze liczy się zespołowość. Lewandowski też wyznaje tę filozofię, widać ją w jego grze. "Lewy" zdaje sobie sprawę, że gdy pracuje dla drużyny, jego atuty są jeszcze bardziej widoczne. Wszyscy korzystamy z tego, że mamy w klubie takiego piłkarza, ale by zespół odniósł sukces, wszystkie części układanki muszą być na swoim miejscu - mówił prezes Bayernu.

Robert Lewandowski strzelił już 64 gole w 2021 roku i został trzecim piłkarzem w historii, który zdobył co najmniej 60 bramek w przeciągu jednego roku kalendarzowego. Swój dorobek w tym sezonie w Bundeslidze, gdzie jest obecnie najskuteczniejszym zawodnikiem (14 goli) będzie mógł powiększyć już w sobotę. Wtedy Bayern Monachium podejmie przedostatnią drużynę tabeli - Arminię Bielefeld. Początek meczu o godz. 18.30.