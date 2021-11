Władze RB Lipsk uderzają. "Jak można było do tego dopuścić?"

Niemcy zaostrzają przepisy covidowe wobec dramatycznie rosnącej liczby zakażeń. We wtorek odnotowano w tym kraju 45326 przypadków zakażenia koronawirusem, a zmarło aż 309 osób. Około 68 proc. spośród 83-milionowej populacji Niemiec zostało w pełni zaszczepione.

"Jak rząd Saksonii dopuścił do takiej sytuacji"

Od środy, 24 listopada w Niemczech będą obowiązywały nowe przepisy. Obostrzenia nie ominą również sportu. Stadiony będą dostępne tylko dla 25 procent pojemności obiektu. Dostaną się tam tylko osoby zaszczepione.

Inaczej jest w Saksonii, gdzie w ubiegłym tygodniu odnotowano aż 14-krotny wzrost nowych przypadków koronawirusa. Obowiązuje tam częściowy lockdown. Niemiecka drużyna w bardzo ważnym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City, który może zadecydować o trzecim miejscu i awansie do Ligi Europy, nie będzie mogła liczyć na doping kibiców, a pojedynek odbędzie się przy pustych trybunach. Ci, którzy kupili już bilet, będą mogli liczyć na zwrot pieniędzy.

- Sytuacja w Niemczech, a zwłaszcza w Saksonii, jest poważna. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni wysokimi wskaźnikami zakażeń. Akceptujemy i szanujemy nową sytuację, bo rozumiemy, że należy zrobić wszystko, aby powstrzymać dalszy wzrost zakażeń. Nie rozumiemy jednak, dlaczego rząd Saksonii dopuścił do takiej sytuacji. Najwyższy wskaźnik zarażeń we wszystkich krajach związkowych, wraz z najniższym wskaźnikiem szczepień, jest dowodem, że polityka w Saksonii nie wdrożyła realnej koncepcji, by skutecznie powstrzymać pandemię - napisał RB Lipsk na oficjalnej stronie klubowej.'

Przeprosił też kibiców. - Przepraszamy naszych fanów, że nie możemy ich powitać na stadionie. Piłka nożna bez kibiców to po prostu inna gra - dodał klub.

Sytuacja niektórych niemieckich klubów robi się bardzo poważna. - Wiele klubów już jest na granicy przetrwania. Doprowadzenie do tak poważnej sytuacji zagraża ich przyszłości. Proponowaliśmy wprowadzenie innych rozwiązań jednak nasze propozycje odrzucono - dodaje Christian Dahms, sekretarz generalny Krajowego Związku Sportowego Saksonii.

W piątek początek 13. kolejki Bundesligi. Tego dnia VfB Stuttgart podejmie 1. FSV Mainz 05. Początek meczu o godz. 20.30.