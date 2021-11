Salihamidzić atakuje pięciu piłkarzy Bayernu. Władze klubu reagują

W ostatnich tygodniach temat pandemii koronawirusa w Bayernie Monachium jest niezwykle drażliwy. Wszystko zaczęło się od zakażenia trenera Juliana Nagelsmanna, który z tego powodu został skierowany na izolację i opuścił wyjazdowy mecz Bawarczyków w Lidze Mistrzów z Benficą (4:0).

Żarliwa dyskusja na temat szczepień w Bayernie

Niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że do wewnętrznej dyskusji na temat szczepień włączył się dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Miał on przeprowadził mniej przyjemną rozmowę z piłkarzami. Już w stolicy Portugalii miał krzyczeć, że "mówił, aby się szczepili!". Nie sprecyzowano jednak, czy kierował te słowa do całej grupy, czy do pojedynczych graczy.

Zawodnicy, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko koronawirusowi mieli poczuć się urażeni faktem, że wskazano ich za winnych zakażenia Nagelsmanna, który jest w pełni zaszczepiony. Słowa Salihamidzica miały tylko dodać oliwy do ognia.

Finansowa kara Bayernu

W ostatnich dniach aż pięciu piłkarzy Bayernu Monachium zostało skierowanych na kwarantannę. Od czwartku przebywa na niej Joshua Kimmich, natomiast od niedzieli Gnabry, Musiala, Choupo-Moting i Cuisance. To pokazuje, że na ten moment żaden z nich nie zmienił zdania.

Choć od meczu z Benficą minął już miesiąc, władze klubu ze stolicy Bawarii wciąż nie przekonały piłkarzy do szczepień. Zamiast kolejnych próśb postawiono na kary finansowe. Ustalono, że ci, którzy nie zmienią zdania nie otrzymają wynagrodzenia za okres przebywania na kwarantannie. "Bild" wyliczył, że dzięki temu Bayern może zaoszczędzić nawet 740 tysięcy euro.