Nagelsmann się wygadał. Zdradził, dlaczego Lewandowski nie zagrał z Węgrami

Robert Lewandowski oraz Kamil Glik nie zagrali w meczu reprezentacji Polski z Węgrami, wieńczącym pierwszą część eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Absencja kapitana biało-czerwonych wywołała ogromne zamieszanie, a oświadczenie wydane przez Lewandowskiego zostało uznane jako "PRowy potworek". Paulo Sousa w rozmowie z TVP Sport przyznał, że gdyby mógł cofnąć czas, to wystawiłby Lewandowskiego na mecz z Węgrami.

Zobacz wideo "Gdyby Lewandowski chciał oddechu, to by wyjechał do Mikołajek. Nie pojmuję tego"