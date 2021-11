Lewandowski krok od pobicia rekordu Muellera! Na jego drodze znów Gikiewicz

Robert Lewandowski wywołał burzę w Polsce po tym, jak Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o absencji kapitana w meczu z Węgrami (1:2), wieńczącym eliminacje MŚ w Katarze. W środę 17 listopada Lewandowski opublikował oświadczenie, w którym przekazał, że nigdy nie odmówi gry w reprezentacji Polski. Dziennikarze uznali to za "PRowego potworka", a kibice nie odebrali stanowiska Lewandowskiego pozytywnie.

Robert Lewandowski potrzebuje dwóch goli, żeby pobić rekord Gerda Muellera

Absencja Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami sprawiła, że napastnik mógł więcej odpocząć przed spotkaniem w lidze z Augsburgiem. Bayern Monachium podał, że Lewandowski najwięcej bramek na wyjeździe w Bundeslidze strzelił w meczach przeciwko Augsburgowi, Schalke 04 oraz Mainz (po 10). Rekord ligi teraz należy do Gerda Muellera, który strzelił aż 11 goli ekipie z Gelsenkirchen poza Allianz Areną.

To zatem oznacza, że Robert Lewandowski może pobić kolejny rekord legendy niemieckiego futbolu, jeżeli w najbliższym spotkaniu co najmniej dwukrotnie pokona Rafała Gikiewicza. Jak dotąd Lewandowski mierzył się z Gikiewiczem czterokrotnie i łącznie zdobył cztery bramki. "My nie mamy nic do stracenia, postaramy się zdobyć przynajmniej punkt. Może porozmawiam z Robertem po meczu, ale wcześniej postaram się, żeby nie zdobył bramki" - mówił Gikiewicz przed meczem.

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi po 11 rozegranych kolejkach. Napastnik mistrza Niemiec ma 13 goli na koncie i wyprzedza o cztery trafienia Erlinga Brauta Haalanda, reprezentującego Borussię Dortmund. Spotkanie Bayernu Monachium z Augsburgiem odbędzie się w piątek 19 listopada o godzinie 20:30. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.